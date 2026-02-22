Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
Иля Малинин: Не бих променил нищо

  • 22 фев 2026 | 10:35
  • 607
  • 0
Суперзвездата във фигурното пързаляне Иля Малинин от САЩ, заяви, че "не би променил нищо", въпреки разочароващото си представяне в състезанието при мъжете, което го остави далеч зад призьорите на Олимпийските игри в Милано-Кортина, предаде ДПА.

21-годишният Малинин бе непобеден от две години насам и двукратният световен шампион бе един от най-големите фаворити за златния медал заради уменията си в скоковете и изпълнението на четворен аксел. Младият състезател обаче падна два пъти във волната си програма и завърши на осмо място

"Не бих променил нищо, защото вярвам, че всичко се случва с причина и Господ наглася нещата така, както трябва да са. Така че вярвам в това", каза той след галата вечерта в събота. Малинин призна, че се е борил с голямо напрежение при участието си на първите си Олимпийски игри. "Напрежението бе голямо. Беше нещо, за което не бях подготвен и трябва да се справя с това", каза той.

"Сега, като приключи Олимпийските игри и мина разочарованието, мога да кажа, че бе страхотно време и се радвам да споделя тази атмосфера", завърши той.

