Иля Малинин: Не бих променил нищо

Суперзвездата във фигурното пързаляне Иля Малинин от САЩ, заяви, че "не би променил нищо", въпреки разочароващото си представяне в състезанието при мъжете, което го остави далеч зад призьорите на Олимпийските игри в Милано-Кортина, предаде ДПА.

Иля Малинин: Да си надежда за олимпийско злато е наистина много трудно, особено на моята възраст

21-годишният Малинин бе непобеден от две години насам и двукратният световен шампион бе един от най-големите фаворити за златния медал заради уменията си в скоковете и изпълнението на четворен аксел. Младият състезател обаче падна два пъти във волната си програма и завърши на осмо място

Иля Малинин доказа, че все пак е човек

"Не бих променил нищо, защото вярвам, че всичко се случва с причина и Господ наглася нещата така, както трябва да са. Така че вярвам в това", каза той след галата вечерта в събота. Малинин призна, че се е борил с голямо напрежение при участието си на първите си Олимпийски игри. "Напрежението бе голямо. Беше нещо, за което не бях подготвен и трябва да се справя с това", каза той.

Изненадващ шампион във фигурното пързаляне при мъжете, провал за Малинин

"Сега, като приключи Олимпийските игри и мина разочарованието, мога да кажа, че бе страхотно време и се радвам да споделя тази атмосфера", завърши той.