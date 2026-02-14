Иля Малинин доказа, че все пак е човек

Американският фигурист Иля Малинин доказа, че все пак е човек. Той падна два пъти и не успя в три скока – включително опит за четворен аксел – в петък вечер (13 февруари) на Зимните олимпийски игри 2026 в Милано. Така американската звезда завърши шокиращо на осмо място в крайното класиране при мъжете.

Изненадващ шампион във фигурното пързаляне при мъжете, провал за Малинин

Това, което трябваше да бъде коронният момент на Малинин на Игрите – кулминацията на почти три години доминация в спорта – се превърна в кошмар за американеца.

„Това не е приятно усещане“, каза той пред репортери след състезанието. „Честно казано, все още се опитвам да разбера какво точно се случи. Но всичко е свършило – не мога да променя резултата.“

Ще направи ли Иля Малинин "невъзможния скок" на Олимпийските игри

Вместо това вечерта принадлежеше на казахстанеца Михаил Шайдоров, който спечели първия златен медал за страната си във фигурното пързаляне с общ резултат от 291.58 точки. Японските звезди Кагияма Юма и Сато Шун завоюваха съответно сребърния и бронзовия медал с оценки 280.06 и 274.90 точки.

21-годишният Малинин започна силно, получавайки над 15 точки за четворния си флип, но след това всичко започна да се разпада. Тишина обхвана почти 10-хилядната публика в зала „Милано Айс Скетинг Арина“, когато всички очакваха четворния аксел на Малинин. Вместо това той си развали скока – отвори се от планираните четири и половина оборота и изпълни само единичен аксел, което предизвика отчетливи въздишки от трибуните.

Ilya Malinin with an incredible routine marred by a mistake 😥 pic.twitter.com/K7sHr0K8qj — TNT Sports (@tntsports) February 13, 2026

Мигове по-късно четворният му толуп се превърна в двоен. Проблемите на Малинин продължиха, когато падна при опита за четворен лутц. Въпреки че се бореше до края на програмата, фигуристът така и не намери стабилност. Последният му скок също беше „поп“ – отвори се от четворен салхов и отново падна. Това беше второто му наказание от по една точка в рамките на изпълнението.

Общият му резултат беше 264.49 точки, а във волната програма той получи едва 156.33 – далеч от личния си рекорд от 238.24, поставен на финала на Гран при през декември.

Син на олимпийците Роман Скорняков и Татяна Малинина, Малинин доминира спорта през последните два сезона – спечели две световни титли, записа 12 поредни международни победи и е първият – и засега единственият – мъж, изпълнил успешно четворен аксел. Никой фигурист досега не е изпълнявал този скок на Олимпийските игри, въпреки че двукратният олимпийски шампион Ханю Юдзуру направи опит на Пекин 2022.

💬2-time world champion 🇺🇸Ilia Malinin on his free skate after finishing 8th:



"It just left your hands."



"I should have tried to put it aside and focus on the next thing. But it was like I wasn't aware of where I was in the program."#FigureSkating #MilanoCortina2026 #Olympics pic.twitter.com/NBhtjW1Lkw — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) February 14, 2026

Малинин беше близо до участие на тези Игри – и мнозина смятаха, че е трябвало да бъде там – след като завърши втори на шампионата на САЩ през 2022 г.

„Ако ме бяха изпратили в Пекин, нямаше да карам така“, каза Малинин, седнал в зоната Kiss and Cry, докато чакаше оценките си. „Не е лесно.“

Но 2022 г. беше първият му сезон при мъжете, а отборът на САЩ предпочете ветерана Джейсън Браун – бронзов медалист от отборното състезание в Сочи.

Малинин все пак участва на Световното първенство по фигурно пързаляне през 2022 г., където завърши девети. Година по-късно спечели бронз на световното първенство през 2023 г.

MIKHAIL SHAIRODOV DA SOGNO!



Il rappresentante del Kazakistan ha confezionato una delle imprese sportive più emozionanti e impreviste delle Olimpiadi, rimontando dal 5° posto al 1° e soprattutto beffando Ilia Malinin pic.twitter.com/sbdP8nPyX0 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 14, 2026

Последната му загуба преди това беше на Гран при на Франция през 2023 г.

Но напрежението в Милано беше на ниво, което Малинин признава, че не е очаквал, и той изглеждаше неуверен още в първите си три излизания на олимпийския лед.

„Не мислех, че ще бъде толкова тежко“, призна Малинин след кратката програма в сряда (11 февруари). „Мислех, че ще подходя към това като към всяко друго състезание, но честно казано, определено го подцених.“

В петък вечер моментът отново изглеждаше като непреодолима планина.

„Преди да застана в стартовата си поза, всички тези преживявания, спомени, мисли и напрежение просто ме заляха“, каза Малинин. „Честно казано, в този момент изобщо не знаех как да се справя с това.“