Иля Малинин: Да си надежда за олимпийско злато е наистина много трудно, особено на моята възраст

Михаил Шайдоров от Казахстан поднесе най-голямата изненада на Игрите в Милано-Кортина 2026, след като триумфира в мъжкия турнир по фигурно пързаляне. Двукратният световен шампион Иля Малинин беше считан за фаворит за златото, но американецът се провали във волната програма, след като не издържа на голямото напрежебие.

Шайдоров, който започна вечерта след пето място в кратката програма, започна със страхотна комбинация от троен аксел и четворен салхов.

„Планирах това още преди Олимпийските игри. За мен беше важно да се наслаждавам на това, което правя, и да покажа добро каране, да покажа какво съм научил през годините. Първата ми комбинация е моят емблематичен елемент, но съжаление на няколко състезания не успях да го направя. Тази вечер обаче звездите се подредиха“, каза той след надпреварата.

Малинин прегърна Шайдоров, който все още беше във възторг от изненадата.

„Казах на Малинин, че за мен е невероятно да споделям един и същ лед с него. Когато гледах как Иля се пързаля, бях изненадан, защото обикновено кънките му са отлични и той демонстрираше това през целия сезон. Но ледът е хлъзгав и не знам какво точно му се е случило“, добави шампионът.

Олимпийското злато на Шайдоров носи дълбока емоционална тежест за Казахстан, не само като първото такова за страната, но и едва второто в историята на олимпийското фигурно пързаляне за нацията от около 20 милиона души.

Денис Тен беше пионерът на страната във фигурното пързаляне, спечелил бронзов медал на Олимпийските игри през 2014 година. Само на 25 години той беше намушкан до смърт от двама крадци през 2018-а на паркинг в Алмати. Това беше загуба, която опустоши света на фигурното пързаляне и остави празнота в спортната идентичност на Казахстан.

„Мисля, че Денис Тен повлия не само на мен, но и на всички фигуристи в Казахстан. Той отвори вратите за много фигуристи в Казахстан, включително и на мен, и се надявам, че този златен медал ще отвори нови врати за нови поколения казахстански деца, които ще знаят, че небето е границата“, продължи казахстанеца.

Победата на Шайдоров е едновременно спортен пробив и трогателно продължение на наследството, което Тен така и не успя да завърши, пише агенция Ройтерс.

Американският феномен Иля Малинин, смятан за практически недосегаем и почти сигурен златен медалист, се провали във волна програма. Той само три от седемте си планирани четворни скока, падна два пъти и наблюдаваше с недоверие как повече от две години състезателна доминация се разпаднаха до едва осмо място в крайното класиране.

„В момента определено се чувствах не само нервен, но може би и ледът не беше най-доброто условие за това, което бих искал да имам. Това не е извинение, всички сме поставени в подобна ситуация, но нервите бяха просто непреодолими. Заставайки в началната си поза, всички травматични моменти от живота ми наистина започнаха да заливат главата ми. Толкова много негативни мисли нахлуха и аз просто не можах да се справя“, каза той пред тълпа от репортери.

Само преди два месеца 21-годишният американец направи зашеметяващо представяне на финала на Гран При, като изпълни седем четворни скока, включително четворния аксел, за да счупи собствения си световен рекорд занай-висока оценка на волната програма.

Помолен да обясни напрежението от това да бъде голям олимпийски фаворит в дебюта си на Игрите, той каза: „Не е лесно. Да си надежда за олимпийско злато е наистина много трудно, особено на моята възраст. Не е като всяко друго състезание, това са Олимпийските игри . . . наистина беше нещо, което ме обзе.“

На леда той направи изключително от грешки и хвана главата си в ръце от изумлението, след като музиката спря. Камерата се насочи към великата гимнастичка Симон Байлс, която също се огъна под големите олимпийски очаквания, която беше на крака и го аплодираше.

„Самият шум е просто много труден за справяне. Социалните мрежи имат своите плюсове, но наистина имат и минуси. Хората не осъзнават напрежението и нервите, които се случват отвътре на Олимпиадата. Чувствах се сякаш нямам контрол“, добави Малинин.

След като получи оценката си той отиде при шампиона Шайдоров и го прегърна.

„Отидох и го поздравих. Гледайки го в съблекалнята, бях толкова горд с него, бях чул, че не е имал добър сезон“, заяви американецът.

След най-болезненото състезание в кариерата си, той вече си мислеше за това, което предстои.

„Честно казано, това е просто нещо, което се е случило, взимаш си поука и решаваш какво искаш да правиш занапред и как да подходиш към нещата. Не мога да се върна назад и да променя резултата, въпреки че бих искал. Оттук нататък е просто прегрупиране, разбиране какво да правим по-нататък", завърши той.