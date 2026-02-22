Стрикланд нокаутира Ернандес и предизвика Чимаев

Бившият шампион в средна категория преследва златото, след като се справи с Антъни Ернандес в главния двубой на UFC Хюстън по-рано днес

В едно от най-силните си представяния до момента , Стрикланд използваше характерния си ляв прав, но този път беше значително по-агресивен с последващи атаки, опитвайки се да нанесе максимални щети. В третия рунд жесток удар с коляно в тялото нарани тежко Ернандес и докато той се олюляваше назад, Стрикланд агресивно се хвръли в търсене на нокаута. Бившият шампион нанесе серия от удари, докато Ернандес не се пречупи под натиска и не падна на земята. Реферът Хърб Дийн се намеси, за да го спаси, като спря битката в 2:33 минута на третия рунд.

„Боксът му ме изненада“, заяви Стрикланд след победата си. „Имаш доста добър бокс, никой не ми беше казвал. Не забавяше темпото, но започна да ставаш малко по-небрежен. Той е истински дивак. Това беше шибана война. Уважавам те безкрайно.“

Непосредствено след края на дуела боецът от Лас Вегас изпрати послание към настоящия крал в средна категория Хамзат Чимаев.

„Чимаев вероятно ще се надигне от пейката. Бих искал да напердаша тази малка чеченска к*чка“, каза Стрикланд. „Никога не знаеш с него. Никога не знаеш с този човек, но това е, което искам.“

Загубата прекъсва победна серия на Ернандес от осем поредни срещи.

„Мислех, че върви добре“, каза Ернандес за представянето си. „Станах небрежен, хванаха ме с шибаното коляно в средата. Време е да се върна на работа.“

Победата с нокаут на Стрикланд усложнява ситуацията в средна категория, където изглеждаше, че Насурдин Имавов е безспорният претендент номер едно. Но предвид статута на Стрикланд като любимец на феновете и бивш шампион, той може да пререди опашката и да предизвика Чимаев за първата му защита на титлата през 2026 г.

За Стрикланд това бе втори успех в последните му четири срещи. С представянето си той си заслужи и бонус от 100 000 щатски долара.