  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  3. Урос Медич записа десети нокаут в UFC и поиска битка в Белград

Урос Медич записа десети нокаут в UFC и поиска битка в Белград

  • 22 фев 2026 | 08:41
  • 108
  • 0

Урос Медич запази своята 100-процентова успеваемост при завършване на мачовете си с брутален нокаут над Джеф Нийл.

Сърбинът си тръгва от UFC Хюстън със зашеметяващ нокаут в актива си, след като елиминира Джеф Нийл по впечатляващ начин.

Медич прие още от началото на срещата размяна на удари, въпреки че имаше известен нокаутьор пред себе си. Ляво кроше от страна на сърбина уцели Нийл в слепоочието и го прати в безсъзнание на земята, още преди да е паднал. Краят настъпи само след 1:19 минути в първия рунд, като така Медич си осигури трета поредна победа с нокаут.

„Хюстън, имаме проблем и това съм аз. Аз съм проблемът!“, извика Медич след победата си. „Тази дивизия е в беда. Нокаутирам всички. Нокаутирам абсолютно всички. Всеки. Знаех, че ще иска да се боксира с мен. Аз съм ММА боец, но боксът може би е любимото ми занимание. Съжалявам, че трябваше да е той. Това е спортът, в който сме. Трудно е да се гледа това, но и аз съм бил от другата страна. Единственото, което има значение, е да се изправиш и да продължиш напред. Продължавай напред!“

Въпреки че е претърпял някои тежки загуби в кариерата си в UFC, Медич предпочита да бъде атрактивен боец и със сигурност оправда тази си репутация в събота. Сега той се стреми да добави бивш шампион в полусредна категория към визитката си и то пред родна публика.

„Следващият, Белград, Сърбия, Леон „Роки“ Едуардс, ако е свободен“, каза Медич. „Ще го нокаутирам, както и следващия след него, и този след него"

