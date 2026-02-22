Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мелкизаел Коста си заслужи бонус с впечатляващ нокаут в Хюстън

Мелкизаел Коста си заслужи бонус с впечатляващ нокаут в Хюстън

  • 22 фев 2026 | 08:58
  • 288
  • 0
Мелкизаел Коста си заслужи бонус с впечатляващ нокаут в Хюстън

Мелкизаел Коста e първияt боец, който някога е побеждавал Дан Иге преди финалния гонг. Това се случи след зрелищен нокаут с ритник със завъртане по време на галавечерта UFC Хюстън по-рано днес.

От самото начало Коста атакуваше Иге с мощни ритници, като по този начин държеше ветерана в категория перо на дистанция и не му позволяваше да се приближи. В края на първия рунд Иге се хвърли напред, но се наведе в абсолютно грешния момент, точно когато Коста изпълни ритник със завъртане. Ритникът попадна право в целта.

Веднага щом петата на Коста осъществи контакт, Иге се свлече на земята, държейки се за окото. Последваха още няколко удара, преди реферът да се намеси и да прекрати двубоя. Краят настъпи в 4:56 минута на първия рунд.

„Казах го на всички тази седмица. Току-що се бих с легенда“, заяви Коста, след като си осигури шеста поредна победа. „Никой в тази организация не беше успял да го спре... а аз го направих. Има един човек, когото всички вие обичате, а и аз също, но искам да кажа нещо... Диего Лопес, хайде да се бием“

Иге се изправи сравнително бързо след края на срещата, но миг по-късно окото му вече беше двойно по-голямо заради огромния оток.

С тази победа Коста си спечели място в ранглистата на UFC и бонус от 100 000 щатски долара.

