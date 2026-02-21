Популярни
Резерва изстреля ЦСКА в Топ 3 срещу Славия с фамозен гол - на живо с отзивите
Продажбата на алкохол в Канада ще бъде разрешена от сутринта заради финала на олимпийския хокеен турнир

  • 21 фев 2026 | 19:15

  • 21 фев 2026 | 19:15
  • 816
  • 0
Продажбата на алкохол в Канада ще бъде разрешена от сутринта заради финала на олимпийския хокеен турнир

Канадците ще могат да ударят няколко алкохолни питиета рано сутринта в неделя, докато гледат техния национален отбор по хокей на лед на финала на Олимпийския турнир в Милано срещу САЩ, тъй като провинциите разрешават продажбата на алкохол в барове и ресторанти по-рано от обичайното заради голямото събитие.

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд заяви в социалната мрежа X, че алкохолът може да бъде пуснат в продажба от 6:00 часа сутринта, тъй като мачът за златния медал в спорт номер 1 в страната ще започне в 8:10 ч. сутринта.

„Цялата страна ще гледа как нашия национален отбор в неделя сутринта ще играе за олимпийското злато“, казва Форд. „Нека всички се обединим, да подкрепим местния бизнес и да аплодираме отбора на Канада!“.

Телевизионната комчпания СВС съобщи, че някои заведения в провинция Манитоба, където „мачът започва още по-рано дори“, „стига телевизорът да е включен и да се излъчва хокейния финал Канада – САЩ“.

Най-сложно е положението в западните територии. Така например заведенията в тихоокеанските провинции като Британска Колумбия и там мачът ще започне в 5:10 сутринта, също могат да кандидатстват за по-ранни часове.

Канада е рекордьор по олимпийски титли в хокея на лед и победи големите си съперници от южната част на границата на финалите през 2002 и 2010 година. На предишните Олимпийски игри обаче финалът противопостави Финландия и Швеция, което прави утрешната среща за златото още по-чакана предвид отпадането на Канада и САЩ преди финала тогава.

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42278
  • 83
Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

  • 21 фев 2026 | 15:36

Емили Ароп и Тибо Аселме спечелиха титлата в смесените двойки от турнира по ски алпинизъм

  • 21 фев 2026 | 15:36
  • 674
  • 1
Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

  • 21 фев 2026 | 15:10

Катарина Хених Доцлер: Не съм фенка на въвеждането на 50 км при жените

  • 21 фев 2026 | 15:10
  • 824
  • 2
Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

  • 21 фев 2026 | 16:24

Българите в Милано - Кортина днес: Лора Христова беше близо до втори медал

  • 21 фев 2026 | 16:24
  • 17226
  • 4
Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

  • 21 фев 2026 | 18:12

Ден 15 в Милано - Кортина 2026: Клаебо продължава да пише история

  • 21 фев 2026 | 18:12
  • 12550
  • 4
Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

  • 21 фев 2026 | 14:54

Двоен триумф за домакините в мъжкия ски крос в Милано - Кортина 2026

  • 21 фев 2026 | 14:54
  • 557
  • 1
Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 64294
  • 350
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 1851
  • 2
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 39940
  • 55
Осасуна 1:0 Реал Мадрид, гол от дузпа

Осасуна 1:0 Реал Мадрид, гол от дузпа

  • 21 фев 2026 | 19:30
  • 2572
  • 33
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 42278
  • 83
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 6637
  • 9