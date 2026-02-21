Продажбата на алкохол в Канада ще бъде разрешена от сутринта заради финала на олимпийския хокеен турнир

Канадците ще могат да ударят няколко алкохолни питиета рано сутринта в неделя, докато гледат техния национален отбор по хокей на лед на финала на Олимпийския турнир в Милано срещу САЩ, тъй като провинциите разрешават продажбата на алкохол в барове и ресторанти по-рано от обичайното заради голямото събитие.

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд заяви в социалната мрежа X, че алкохолът може да бъде пуснат в продажба от 6:00 часа сутринта, тъй като мачът за златния медал в спорт номер 1 в страната ще започне в 8:10 ч. сутринта.

„Цялата страна ще гледа как нашия национален отбор в неделя сутринта ще играе за олимпийското злато“, казва Форд. „Нека всички се обединим, да подкрепим местния бизнес и да аплодираме отбора на Канада!“.

Телевизионната комчпания СВС съобщи, че някои заведения в провинция Манитоба, където „мачът започва още по-рано дори“, „стига телевизорът да е включен и да се излъчва хокейния финал Канада – САЩ“.

Най-сложно е положението в западните територии. Така например заведенията в тихоокеанските провинции като Британска Колумбия и там мачът ще започне в 5:10 сутринта, също могат да кандидатстват за по-ранни часове.

Канада е рекордьор по олимпийски титли в хокея на лед и победи големите си съперници от южната част на границата на финалите през 2002 и 2010 година. На предишните Олимпийски игри обаче финалът противопостави Финландия и Швеция, което прави утрешната среща за златото още по-чакана предвид отпадането на Канада и САЩ преди финала тогава.