Сидни Кросби възобнови тренировки, може да играе във финала срещу САЩ

Капитанът на националния отбор на Канада по хокей на лед Сидни Кросби взе участие в днешната тренировка на тима преди двубоя със САЩ за златния медал от Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Нападателят на Питсбърг Пенгуинс не игра при успеха с 3:2 над Финландия в полуфиналите, след като бе ударен на няколко пъти в срещата с Чехия (4:3) от четвъртфиналите на надпреварата. Неговото участие в утрешния финал обаче остава под въпрос.

"Ще видим какво ще стане. Днес той тренира на леда, но все още не съм разговарял с него. Довечера ще проведем среща и ще решим какво да правим", каза старши треньорът на канадците Джон Купър пред медиите в Милано.

Купър добави, че би искал да може да използва Кросби, но ще разчита на него, само ако той е в оптимално състояние.

"Утрешният мач е прекалено важен. Със сигурност нямаме играч, който да вдъхновява като него, но предпочитам да разчитаме на човек, който може реално да помогне на отбора", добави Купър.

Сидни Кросби има две олимпийски титли срещу името си от Игрите във Ванкувър 2010 и от тези в Сочи 2014. Той вкара и в двата финала, в които взе участие, като особено запомнящ се бе голът му в продължението през 2010 година, когато Канада победи САЩ с 3:2.

Снимки: Gettyimages