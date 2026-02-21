Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. САЩ не остави шансове на Словакия и ще играе с Канада за олимпийската титла

  • 21 фев 2026 | 00:59
  • 300
  • 0
Отборът на САЩ ще играе с Канада във финалния мач на олимпийския турнир по хокей на лед за мъже в Милано. Във втория полуфинал от програмата американците се наложиха с категоричното 6:2 (2:0, 3:0, 1:2) над тима на Словакия.

По-рано днес канадците се класираха за последната среща от програмата след трудна победа с 3:2 над действащия олимпийски шампион Финландия.

Втората среща от програмата в Милано остана далеч от драматизма на първата, която се реши с гол в последната минута на редовното време. Тук американците изковаха солиден аванс от два гола още в първата третина чрез точни изстрели на Дилан Ларкин и Тейдж Томпсън.

Окончателно интригата бе убита в 13-ата минута на втората третина, когато САЩ стигнаха до нови два гола в рамките на 19 секунди чрез Джак Хюз и Джак Айхел.

Отново Хюз бе точен за 5:0 минута преди края на втория период, а в третия Словакия откри головата си сметка чрез Юрай Слафковски, който използва една от малкото грешки на американския страж Конър Хелебък.

Гол на Брейди Ткачък в средата на третината възстанови преднината от пет гола на световните шампиони, но малко след това Павол Регенда намали на 2:6, завършвайки бърза атака, а с това оформи и крайния резултат. 

За американците това ще бъде 11-о участие на финал на Олимпийски игри, но първо от 2010 година насам, когато тимът отстъпи пред Канада във Ванкувър. Те имат две титли - през 1960 и 1980 година. Словакия пък ще търси втори пореден бронзов медал след този от Игрите в Пекин през 2022 година.

Финалът между САЩ и Канада ще бъде в неделя от 15:10 часа българско време, като ще бъде и последната надпревара от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Ден по-рано от 21:40 часа е двубоят за третото място между Словакия и Финландия. 

Снимки: Gettyimages

