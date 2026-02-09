Популярни
  Милано - Кортина 2026
  На тази дата Екатерина Дафовска спечели единственото олимпийско злато за България от ЗОИ

На тази дата Екатерина Дафовска спечели единственото олимпийско злато за България от ЗОИ

  • 9 фев 2026 | 11:52
  • 918
  • 0

На днешната дата - 9 февруари, през 1998 година, Екатерина Дафовска превъзмогва неблагоприятните метеорологични условия, включително обилен снеговалеж, за да напише златната страница в историята на българските зимни спортове и да спечели златен олимпийски медал.

Гордостта на Чепеларе стъпва на олимпийския връх в коронната си дисциплина в биатлона - 15 километра индивидуално, на Игрите в Нагано 98.

Това е първата, а все още и единствената олимпийска титла, спечелена от български спортист на Зимни олимпийски игри.

