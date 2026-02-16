Мъжкият слалом приковава българското внимание в 10-ия ден на Милано – Кортина 2026

Мъжкият слалом в Бормио приковава българското внимание в днешния десети ден на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

В слалома на „Стелвио“ ще стартират асът ни алпийските ски Алберт Попов и Калин Златков, за когото това ще втори старт на Олимпиадата в Италия. В събота 25-годишният скиор завърши на 37-то място в гигантския слалом при дебюта си на Олимпийски игри.

За Алберт Попов това ще е първи и единствен старт в неговата трета Олимпиада. В своя олимпийски дебют в Пьончан през 2018 Аби отпадна в първия манш на слалома и завърши 28-ми в гигантския слалом. Преди четири години в Пекин българинът се класира на 17-та позиция в гигантския слалом, след което завърши на отличното девето място в слалома.

Първият манш на днешния слалом в Бормио стартира в 11:00 часа българско време, а вторият е предвиден за 14:30 часа. Това ще е последният старт в алпийските ски за мъжете на Олимпиадата в Италия.

