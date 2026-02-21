Унион спря устрема на Байер с първата си победа за годината

Отборът на Унион (Берлин) записа минимален успех с 1:0 при домакинството си на Байер (Леверкузен) от 23-тия кръг на Бундеслигата. Така столичани прекратиха серията си от седем мача без победа и също така прекъснаха успешната поредица на “аспирините”, които имаха шест победи и едно реми в последните си седем мача във всички турнири.

Гостите имаха леко превъзходство в играта през първото полувреме, но берлинчани бяха тези, които стигнаха до гол в 28-ата минута. Тогава Рани Кедира се пребори с Роберт Андрих в капитанска битка за топката, а с волето си прехвърли Янис Бласвих за победното попадение в двубоя. През втората част Леверкузен наложи тотален натиск, но пропиляха положенията си и не успя да избегне първата си загуба през 2026 година.

Rani Khedira capitalizes on the mix-up between the defender and the goalkeeper to score.



🇩🇪 Union Berlin 1–0 Bayer Leverkusenpic.twitter.com/8xKrO65Os4 — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 21, 2026

От друга страна, Унион постигна първата си шампионатна победа от началото на годината. Така тимът се придвижи с една позиция в класирането до деветата с актив от 28 точки. Байер пък остана на шестото място със своите 39 пункта.

