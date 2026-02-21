Популярни
Шампионите се откъснаха напред в "Арена Ботевград"

  • 21 фев 2026 | 16:19
Локомотив Пловдив и Рилски спортист играят помежду си в първия полуфинал от турнира efbet Купа на България. Двубоят е в зала "Арена Ботевград", където се провежда тази година надпреварата. След края на първата четвърт резултатът е 21:14 за Рилецо.

Локомотив се справи с Берое Стара Загора на четвъртфиналите, докато тимът от Самоков надви добре познатия си съперник в турнира Академик Бултекс 99.

По-късно днес, от 19:00 ч., е вторият полуфинал, в който противници са домакинът Балкан и действащият носител на трофея Черно море Тича.

Първа част:

Пловдивчани започнаха малко слабо в атака и шампионите поведоха с 6:2 рано в двубоя. малко след това Локомотив изравни за 6:6, а с шестата си поредна точка Алън Арнет след това направи резултата 12:6 за Рилски спортист. След 10 минути игра момчетата на Любомир Киров водят с 21:14 в резултата.

Втора част:

Рилски спортист се откъсна напред във втората четвърт. Разликата първоначално стана 12 точки при 26:14 след кош на Милош Глишич, но малко по-късно авансът на шампионите достигна 18 точки - 38:20. Играчите на Асен Николов нямат отговор дотук на затегнатата отбрана на Рилски спортист-

Стартови състави:

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Грант Сингълтън, Томислав Минков, Кхалил Милър, Георги Кендеров

Рилски спортист: Алън Арнет, Джонатан Дейвис, Майкъл Едуардс, Мирослав Васов, Христо Бъчков

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

