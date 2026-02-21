Популярни
Пред Sportal.bg: Антонио Илиев коментира полуфиналите в efbet Купа на България

  • 21 фев 2026 | 16:27
  • 203
  • 0

Днес ще се изиграят полуфиналите от турнира efbet Купа на България, а преди това басйетболен агент №1 в България Антонио Илиев отново застана пред камерата на Sportal.bg, за да разкрие очакванията си за предстоящите мачове в "Арена Ботевград".

В първата среща Локомотив Пловдив играе с Рилски спортист, а от 19:00 часа един срещу друг се изправят домакинът Балкан и актуалният носител на Купата Черно море Тича.

Илиев говори и за "сблъсъка" на трибуните между феновете на Балкан и Черно море. А разговора с него можете да видите в нашето видео!

