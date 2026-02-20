Популярни
Тодор Манев за мача в Несебър

  • 20 фев 2026 | 11:24
  • 169
  • 0

Утре, едноименния тим на Димитровград ще играе в Несебър. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Започнахме полусезона с победа. Тя свали от напрежението. Битката ни да запазим мястото си в групата обаче тепърва започва. Предстои ни да гостуваме на лидера и това обяснява какво ни очаква. Не сме се предали предварително. Все пак нашият отбор победи Несебър в началото на първенството. Онзи мач отдавна е история, но пък показва, че имаме своите шансове за добър резултат, колкото и малки да са те. Излизаме да играем и дано да се представим добре“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.

Снимка: dimitrovgrad1947.com

