Тодор Манев за мача в Несебър

Утре, едноименния тим на Димитровград ще играе в Несебър. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Започнахме полусезона с победа. Тя свали от напрежението. Битката ни да запазим мястото си в групата обаче тепърва започва. Предстои ни да гостуваме на лидера и това обяснява какво ни очаква. Не сме се предали предварително. Все пак нашият отбор победи Несебър в началото на първенството. Онзи мач отдавна е история, но пък показва, че имаме своите шансове за добър резултат, колкото и малки да са те. Излизаме да играем и дано да се представим добре“, коментира пред Sportal.bg Тодор Манев, треньор на димитровградчани.

Снимка: dimitrovgrad1947.com