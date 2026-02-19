Недялко Москов: Не сме готови

Едноименният тим на Несебър е лидер на Югоизточната Трета лига. Готов ли е отбора за пролетния полусезон, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на клуба.

„В подготовката направихме толкова, колкото ни позволиха метеорологичните условия. Не сме готови на сто процента. Контузии пък не позволиха на някои от футболистите ни да участват пълноценно в проведения тренировъчен процес. По тази причина, Кристиян Парашкевов е все още извън терена. Въпреки несгодите вече започваме. Предстои ни мач срещу ФК Димитровград, който ни победи в началото на първенството. Ето защо трябва да излезем максимално мобилизирани и да изиграем 90-те минути с пределна концентрация за да вземем трите точки“.