Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Недялко Москов: Не сме готови

Недялко Москов: Не сме готови

  • 19 фев 2026 | 12:43
  • 680
  • 0

Едноименният тим на Несебър е лидер на Югоизточната Трета лига. Готов ли е отбора за пролетния полусезон, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на клуба.

„В подготовката направихме толкова, колкото ни позволиха метеорологичните условия. Не сме готови на сто процента. Контузии пък не позволиха на някои от футболистите ни да участват пълноценно в проведения тренировъчен процес. По тази причина, Кристиян Парашкевов е все още извън терена. Въпреки несгодите вече започваме. Предстои ни мач срещу ФК Димитровград, който ни победи в началото на първенството. Ето защо трябва да излезем максимално мобилизирани и да изиграем 90-те минути с пределна концентрация за да вземем трите точки“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Строят нов стадион край Варна

Строят нов стадион край Варна

  • 19 фев 2026 | 09:39
  • 2898
  • 7
Четирима в Левски на режим за Рамазан

Четирима в Левски на режим за Рамазан

  • 19 фев 2026 | 09:36
  • 2528
  • 10
„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

  • 19 фев 2026 | 09:30
  • 597
  • 0
Национал пред завръщане в игра

Национал пред завръщане в игра

  • 19 фев 2026 | 09:17
  • 1131
  • 0
Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

  • 19 фев 2026 | 09:09
  • 897
  • 2
Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

  • 19 фев 2026 | 09:05
  • 1442
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 10372
  • 12
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 12588
  • 52
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 1394
  • 0
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

  • 19 фев 2026 | 14:37
  • 11840
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 6679
  • 5
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 14508
  • 12