  2. Лека атлетика
  3. Христо Илиев и Никола Караманолов ще спорят за балканските медали на 60 метра

Христо Илиев и Никола Караманолов ще спорят за балканските медали на 60 метра

  • 21 фев 2026 | 14:27
  • 430
  • 2
Христо Илиев и Никола Караманолов ще спорят за балканските медали на 60 метра

България ще има двама финалисти на 60 метра при мъжете на Балканиадата по лека атлетика в зала в Белград. Националният рекордьор Христо Илиев спечели своята серия с 6.63 секунди и даде втори резултат. Никола Караманолов също спечели своята серия с 6.66 сек и се класира за финала с трето време. Най-бърз в сериите беше словенецът Аней Чурин Прапотник с 6.62 сек.

Кристен Радуканова пък намери място сред най-бързите осем при жените, след като даде време от 7.47 сек. Така по-късно днес тя също ще спори за отличията при дамите на 60 м. Другата българска представителка в дисциплината Радина Величкова се нареди 12-та със 7.53 сек.

