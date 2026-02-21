Рашфорд и Педри са готови да играят за Барселона този уикенд

Маркъс Рашфорд и Педри са на линия за предстоящия мач на Барселона срещу Леванте в неделя, потвърди треньорът Ханзи Флик. И двамата имаха проблеми с травми, но вече имат нужното разрешение на медицинския щаб да бъдат в групата и да се появят на терена при необходимост.

Испанският халф беше аут за около месец, докато англичанинът пострада преди около десетина дни.

“Положителното е, че Маркъс и Педри вече са на разположение - заяви Флик. - Възможно е Педри да получи няколко минути още сега, но най-положителното е, че вече тренира с групата. Той е много важен футболист за нас. Педри е различен тип лидер – заради качествата си и начина си на игра – и може да се превърне в една от водещите фигури на клуба в бъдеще.”

Близо до завръщане на терена е и Гави. “Гави винаги се раздава максимално и с топката почти винаги избира най-доброто решение. Наслаждава се на футбола и не става дума само за манталитет, а и за качество и технически способности. Дано се завърне скоро, но ще бъдем предпазливи и търпеливи”, обясни германският настанвик.