  3. Наковски влиза в битка на гала в Мадрид

Наковски влиза в битка на гала в Мадрид

  • 16 март 2026 | 11:03
Кикбоксьорът Симеон Наковски получи покана за участие в една от най-големите кикбокс гали в Испания. На 9 май 2026 г. българинът ще се бие на изданието "HIT FIGHT GAME 4" в Мадрид". Наковски е сред потвърдените главни имена на събитието, редом с испанците Алехандро Отео, Самуел Солмос и Андрес Васкес, италианеца Яя Саиди, румънеца Валентин Драгомир, бразилеца Карлос Барбоса и мароканеца Али Дауди. Галата ще бъде под шапката на  World Kickboxing Network (WKN) Испания, като на нея ще се разиграят две европейски титли на WKN и една национална титла, съобщават от mma.bg.

В последната си изява на ринга Наковски записа нокаут над Александър Скроб в третия рунд, продължавайки впечатляващата си серия. 33-годишният плевенчанин, който живее и тренира в София, има професионална статистика от 15 победи и 4 загуби.

Наковски е 12-кратен шампион на България във всички стилове на кикбокса, вицешампион на Балканите и носител на титлата от британската верига Muay Thai Grand Prix (MTGP). На родна земя държи шампионския пояс на MAX FIGHT в категория до 65 кг, който спечели през 2022 г. с победа над молдовеца Михай Мица.

Още от Бойни спортове

Алджамейн Стърлинг: Битка между мен и Волкановски ще бъде мастърклас

Алджамейн Стърлинг: Битка между мен и Волкановски ще бъде мастърклас

  • 16 март 2026 | 10:42
Netflix иска да се превърне в дом на най-големите събития в бойните спортове

Netflix иска да се превърне в дом на най-големите събития в бойните спортове

  • 16 март 2026 | 10:31
Тай Туиваса ще търси връщане към победния път пред родна публика

Тай Туиваса ще търси връщане към победния път пред родна публика

  • 15 март 2026 | 20:19
Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

  • 15 март 2026 | 18:50
Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

  • 15 март 2026 | 17:15
Младите боксьори на Славия спечелиха Купата на България в Плевен

Младите боксьори на Славия спечелиха Купата на България в Плевен

  • 15 март 2026 | 15:38
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

Реал и Мбапе са взели решение за реванша с Манчестър Сити

  • 16 март 2026 | 09:46
Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

Арда и Добруджа закриват кръга с интересен сблъсък

  • 16 март 2026 | 07:50
Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

Красив гол в Стара Загора върна преднината на Левски

  • 15 март 2026 | 18:57
Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

Ливърпул се провали и срещу закъсалия Тотнъм

  • 15 март 2026 | 20:25
Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

Лацио отново огорчи Милан и го отдалечи от Интер

  • 15 март 2026 | 23:41
