Наковски влиза в битка на гала в Мадрид

Кикбоксьорът Симеон Наковски получи покана за участие в една от най-големите кикбокс гали в Испания. На 9 май 2026 г. българинът ще се бие на изданието "HIT FIGHT GAME 4" в Мадрид". Наковски е сред потвърдените главни имена на събитието, редом с испанците Алехандро Отео, Самуел Солмос и Андрес Васкес, италианеца Яя Саиди, румънеца Валентин Драгомир, бразилеца Карлос Барбоса и мароканеца Али Дауди. Галата ще бъде под шапката на World Kickboxing Network (WKN) Испания, като на нея ще се разиграят две европейски титли на WKN и една национална титла, съобщават от mma.bg.

В последната си изява на ринга Наковски записа нокаут над Александър Скроб в третия рунд, продължавайки впечатляващата си серия. 33-годишният плевенчанин, който живее и тренира в София, има професионална статистика от 15 победи и 4 загуби.

Наковски е 12-кратен шампион на България във всички стилове на кикбокса, вицешампион на Балканите и носител на титлата от британската верига Muay Thai Grand Prix (MTGP). На родна земя държи шампионския пояс на MAX FIGHT в категория до 65 кг, който спечели през 2022 г. с победа над молдовеца Михай Мица.