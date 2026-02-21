Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

  • 21 фев 2026 | 08:22
  • 160
  • 0
Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Конър Бен е поредното голямо име, което се присъединява към "Zuffa Boxing".

В петък "Zuffa Boxing" и Дейна Уайт обявиха привличането на Бен в промоцията чрез поредица от публикации в социалните мрежи.

Бен, който досега беше част от "Matchroom Boxing", също отпразнува подписването, като благодари на "Matchroom" и Еди Хърн за всичко, което са направили за него по време на съвместната им работа.

„Първо и най-важно, искам да благодаря на Еди и на целия екип на Matchroom за всичко, което направиха за мен през последното десетилетие. От напътствията, когато станах професионалист, до това да бъда основно събитие на стадиони. Те бяха с мен не само в най-силните моменти, но и стояха рамо до рамо с мен в трудните времена. Това беше пътуване, надхвърлящо всичко, което можехме да си представим, и за тяхната вяра, подкрепа и насоки винаги ще бъда истински благодарен, но "Zuffa Boxing" ми представи възможност, която просто не можех да откажа. Бих се радвал Еди да продължи да бъде част от моя екип и партньорството ни да се развие в тази нова глава.“

„Изпълнен съм с вълнение и глад за това, което предстои със "Zuffa Boxing". Искам битки за наследство, най-големите вечери, най-големите сцени. Не се страхувам от никого в никоя категория и съм готов да дам на феновете битките, за които настояват. Аз съм в разцвета на силите си и заедно имаме смели, амбициозни планове.“

Въпреки че от MMA Fighting все още не са потвърдили детайлите, бързо се появиха информации, че договорът на Бен е за една битка на осемцифрена стойност. Това подписване идва и на фона на скорошния разрив между Дейна Уайт и Еди Хърн, като по-рано тази седмица двамата промоутъри си размениха нападки в медиите.

Еди Хърн с унищожителна критика към Дейна Уайт и "Zuffa Boxing"
Еди Хърн с унищожителна критика към Дейна Уайт и "Zuffa Boxing"

Бен беше един от основните боксьори на "Matchroom". Все още само на 29 години, с професионален рекорд от 24 победи и 1 загуба (14 с нокаут), Бен идва след две високопрофилни битки с Крис Юбенк-младши миналата година. Бен загуби първата им среща през април, но спечели реванша през ноември с решение.

Конър Бен прати в нокдаун Крис Юбенк-младши на два пъти и спечели реванша
Конър Бен прати в нокдаун Крис Юбенк-младши на два пъти и спечели реванша
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Стрикланд и Ернандес са в категория преди сблъсъка им в Хюстън

Стрикланд и Ернандес са в категория преди сблъсъка им в Хюстън

  • 20 фев 2026 | 17:42
  • 1107
  • 0
Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

Гарантирано зрелище: Само Петче срещу Хирокацу Мияги на SENSHI 30

  • 20 фев 2026 | 16:45
  • 1078
  • 0
Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа

Шон Стрикланд: Ще надиграя Антъни Ернандес в граплинга и ще го приключа

  • 20 фев 2026 | 14:47
  • 641
  • 0
Оскар Де Ла Оя нарече "Zuffa Boxing" провален научен проект

Оскар Де Ла Оя нарече "Zuffa Boxing" провален научен проект

  • 20 фев 2026 | 11:26
  • 462
  • 0
Раузи и Карано ще преминат през обстойни медицински тестове преди сблъсъка им

Раузи и Карано ще преминат през обстойни медицински тестове преди сблъсъка им

  • 20 фев 2026 | 11:16
  • 914
  • 0
Шефът на PFL коментира потенциален двубой между Дакота Дичева и Крис Сайборг

Шефът на PFL коментира потенциален двубой между Дакота Дичева и Крис Сайборг

  • 20 фев 2026 | 10:52
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 2009
  • 8
Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

  • 21 фев 2026 | 07:30
  • 1006
  • 0
Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

  • 21 фев 2026 | 08:00
  • 1308
  • 1
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 2997
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 1382
  • 0
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 6830
  • 5