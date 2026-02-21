Конър Бен напусна Еди Хърн, за да подпише със Zuffa Boxing

Конър Бен е поредното голямо име, което се присъединява към "Zuffa Boxing".

В петък "Zuffa Boxing" и Дейна Уайт обявиха привличането на Бен в промоцията чрез поредица от публикации в социалните мрежи.

Бен, който досега беше част от "Matchroom Boxing", също отпразнува подписването, като благодари на "Matchroom" и Еди Хърн за всичко, което са направили за него по време на съвместната им работа.

„Първо и най-важно, искам да благодаря на Еди и на целия екип на Matchroom за всичко, което направиха за мен през последното десетилетие. От напътствията, когато станах професионалист, до това да бъда основно събитие на стадиони. Те бяха с мен не само в най-силните моменти, но и стояха рамо до рамо с мен в трудните времена. Това беше пътуване, надхвърлящо всичко, което можехме да си представим, и за тяхната вяра, подкрепа и насоки винаги ще бъда истински благодарен, но "Zuffa Boxing" ми представи възможност, която просто не можех да откажа. Бих се радвал Еди да продължи да бъде част от моя екип и партньорството ни да се развие в тази нова глава.“

„Изпълнен съм с вълнение и глад за това, което предстои със "Zuffa Boxing". Искам битки за наследство, най-големите вечери, най-големите сцени. Не се страхувам от никого в никоя категория и съм готов да дам на феновете битките, за които настояват. Аз съм в разцвета на силите си и заедно имаме смели, амбициозни планове.“

Въпреки че от MMA Fighting все още не са потвърдили детайлите, бързо се появиха информации, че договорът на Бен е за една битка на осемцифрена стойност. Това подписване идва и на фона на скорошния разрив между Дейна Уайт и Еди Хърн, като по-рано тази седмица двамата промоутъри си размениха нападки в медиите.

Бен беше един от основните боксьори на "Matchroom". Все още само на 29 години, с професионален рекорд от 24 победи и 1 загуба (14 с нокаут), Бен идва след две високопрофилни битки с Крис Юбенк-младши миналата година. Бен загуби първата им среща през април, но спечели реванша през ноември с решение.

