Вайехос се зарече да остави следа в UFC и разкри плановете си за бонуса от 100 000 долара

Кевин Вайехос може и да не е бързал да стигне до върха в категория перо, но след като нокаутира брутално Джош Емет в главния двубой на UFC Vegas 114 вече няма друг избор.

24-годишният талант, който вече има четири победи от четири мача в UFC, се зарече да направи всичко необходимо, за да остави значима следа с кариерата си в октагона. Въпреки че го определят като следващата голяма звезда, Вайехос иска сам да извоюва мястото си сред най-добрите бойци в категория перо в света – и е готов да премине през всеки, за да го докаже.

Кевин Вайехос разгроми Джош Емет само за един рунд

„Тук съм, за да оставя следа“, заяви Вайехос в интервюто си след мача. „Тук съм, за да бъде името ми гравирано в тази дивизия. Дойдох, за да постигна нещо. Да създам образ. Да тропна с крак, да направя нещо значимо в тази дивизия и да стана шампион. Искам да покажа на хората, че мястото ми е тук, а не че съм просто, бебе, което е дошло и може би получава бърз път към успеха“, добави той.

След победата си Вайехос призна, че е влязъл в клетката с допълнително напрежение, защото се е изправил срещу опонент като Емет, когото е гледал като дете, още преди да мечтае да се състезава в UFC. Той също така е знаел, че Емет притежава сериозна ударна мощ и е способен да води война с всеки, включително и с Илия Топурия, с когото изигра пет рунда през 2023 г.

В крайна сметка Вайехос не е имал причини за притеснение, тъй като се представи почти безупречно - нокаут в първия рунд.

"Трябва да ви кажа, че бях малко притеснен тази седмица, защото залогът беше голям. Имаше много хора зад мен. Много хора ме подкрепяха, изпращаха съобщения, всичко. Бях наистина изненадан от цялата подкрепа, която получих от Чили, от Уругвай, отвсякъде, не само от Аржентина, така че бях много щастлив.“

Победата не само осигури на южноамериканеца място в топ 15 на ранглистата, но той ще се прибере у дома и с допълнителни 100 000 долара, след като бе награден с бонус за „Представяне на вечерта“. Това всъщност е вторият му пореден бонус след мач, но първият по новия формат, въведен през 2026 г., при който бойците печелят по 100 000 долара за „Представяне на вечерта“ или „Битка на вечерта“. Вайехос беше разбираемо развълнуван от новината, но не планира да се поглези с харчене.

Вместо това, Вайехос споделя, че иска да инвестира парите за своето бъдеще, както финансово, така и в бойната си кариера, с надеждата да изгради зала близо до дома си в Аржентина.

„Първо и най-важно, ще си купя малко храна“, каза Вайехос с усмивка. „Разбира се, това е очевидно, но слушайте, искам да инвестирам парите. Искам тези пари да растат, но има едно нещо, което искам да направя – да построя зала в Мар дел Плата, Аржентина. Искам да направя нещо, което никога досега не е правено – да имам възможност за пълен тренировъчен лагер там. Искам да допринеса с малка частица към този проект, да има ново оборудване, нови умения, които да се развиват там, и да направя малък подарък на Аржентина, за да можем да развием ММА в страната.“