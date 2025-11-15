На живо: Британското дерби Юбенк - Бен II

За втори път тази година Крис Юбенк-младши и Конър Бен ще напълнят стадиона на Тотнъм Хотспърс в Лондон, за да премерят сили в четвърти сблъсък между техните семейства.

Двамата боксьори наследиха враждата между техните бащи и доляха масло в огъня с епична 12-рундова битка през април, в която Крис Юбенк-младши надделя с единодушно съдийско решение.

Крис Юбенк-младши и Конър Бен преминаха кантара преди реванша

Тази вечер в 23:30 часа двамата наследници на бойните фамилии Юбенк и Бен ще премерят сили на ринга отново в най-голямата битка в британския професионален бокс за годината. Sportal.bg ще отразява битката реванш в реално време.

Бойците вече направиха своите излизания към ринга и първият гонг ще удари само след минути. Крис Юбенк-младши бе съпроводен до бойната арена от баща си Крис Юбенк и рапъра 50 Cent. Конър Бен бе рамо до рамо с баща си Найджъл Бен.

Рунд 1:

Бен зае центъра на ринга. Двамата англичани разменяха джабове, а първи с по-силен удар в тялото атакува Бен. Устремът на по-младият спортист от двамата обаче бе спрян с комбинация по образец от два джаба и десен крос. До края на рунда Юбенк разчиташе на контраатаки и повече дефанзивен бокс.

Рунд 2:

Бен притисна съперника си в ъгъла и пласира силно дясно кроше. За да се измъкне от трудната ситуация опитният Юбенк избута съперника си. Боксьорът с прякор Унищожителя падна на земята и това доведе до предупреждение от рефера Кевин Паркър. Бен започна да търси все по-често попадения в трупа и бе по-активен и в тази част.

Рунд 3:

Пресата на Бен се усили. Въпреки това, боецът от Есекс търсеше бокс в средна и далечна дистанция, а в редките случаи на размени от близка дистанция станахме свидетели на борчески прийоми и клинч.

Рунд 4:

Играта започна да се накъсва с повече клинчове и “мръсен” бокс с удари в тила. Юбенк показа слаба офанзива и в тази част, но понесе няколко силни десни крошета от Бен без да покаже признаци на уязвимост.