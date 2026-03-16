Двама българи ще се борят за медали на Световното по ашихара карате

Двама българи ще участват в световното първенство по ашихара карате, което ще се проведе в Анталия в началото на април. Бойците са Стефан Негойков в категория 75 кг. И Божидар Иванов в категория до 85 кг. Спортистите ще бъдат предвождани от треньора Мартин Калчев.

КАКВО Е АШИХАРА КАРАТЕ?

Ашихара е аматьорски спорт. Състезанията се провеждат в две основни направления. Класическият правилник е много близък до традиционните Киокушин състезания, като основната разлика е до колко и по какъв начин се позволяват техники със захват върху опонента. Игралното време е в 3 части по 2 минути с възможност за четвърта част – продължение при равен резултат. При точкуването пълна точка (Ippon) се присъжда за техника, която повали противника за 5 и повече секунди, а шест половин точки (Waza-ari) също водят до победа. Ако след три рунда резултатът е равен, може да се стигне до тегловно решение – по-лекият боец печели при разлика от 3+ кг.

Основното различие с други бойни спортове, позволяващи удари и хвърляния с помощта на кимоно, е липсата на игра в партер", споделя Мартин Калчев за mma.bg. „Това решение е взето от ръководството на международната структура, развиваща Ашихара, с цел по-динамично провеждане на срещите, атрактивност за зрителите и максимално запазване духа на традиционните бойни изкуства, от които произлиза тази съвременна дисциплина."