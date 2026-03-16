Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Двама българи ще се борят за медали на Световното по ашихара карате

Двама българи ще се борят за медали на Световното по ашихара карате

  • 16 март 2026 | 13:50
  • 209
  • 0
Двама българи ще участват в световното първенство по ашихара карате, което ще се проведе в Анталия в началото на април. Бойците са Стефан Негойков в категория  75 кг. И Божидар Иванов в категория до 85 кг. Спортистите ще бъдат предвождани от треньора Мартин Калчев.

КАКВО Е АШИХАРА КАРАТЕ?

Ашихара е аматьорски спорт. Състезанията се провеждат в две основни направления. Класическият правилник е много близък до традиционните Киокушин състезания, като основната разлика е до колко и по какъв начин се позволяват техники със захват върху опонента. Игралното време е в 3 части по 2 минути с възможност за четвърта част – продължение при равен резултат. При точкуването пълна точка (Ippon) се присъжда за техника, която повали противника за 5 и повече секунди, а шест половин точки (Waza-ari) също водят до победа. Ако след три рунда резултатът е равен, може да се стигне до тегловно решение – по-лекият боец печели при разлика от 3+ кг.

Основното различие с други бойни спортове, позволяващи удари и хвърляния с помощта на кимоно, е липсата на игра в партер", споделя Мартин Калчев за mma.bg. „Това решение е взето от ръководството на международната структура, развиваща Ашихара, с цел по-динамично провеждане на срещите, атрактивност за зрителите и максимално запазване духа на традиционните бойни изкуства, от които произлиза тази съвременна дисциплина."

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Наковски влиза в битка на гала в Мадрид

Наковски влиза в битка на гала в Мадрид

  • 16 март 2026 | 11:03
  • 280
  • 0
Алджамейн Стърлинг: Битка между мен и Волкановски ще бъде мастърклас

Алджамейн Стърлинг: Битка между мен и Волкановски ще бъде мастърклас

  • 16 март 2026 | 10:42
  • 369
  • 0
Netflix иска да се превърне в дом на най-големите събития в бойните спортове

Netflix иска да се превърне в дом на най-големите събития в бойните спортове

  • 16 март 2026 | 10:31
  • 604
  • 0
Тай Туиваса ще търси връщане към победния път пред родна публика

Тай Туиваса ще търси връщане към победния път пред родна публика

  • 15 март 2026 | 20:19
  • 861
  • 0
Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

  • 15 март 2026 | 18:50
  • 1594
  • 0
Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

  • 15 март 2026 | 17:15
  • 808
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 2258
  • 10
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 24250
  • 108
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 934
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 6074
  • 5
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 3368
  • 6
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 9297
  • 34