Мач от Втора лига е под въпрос - домакините молят феновете за помощ

Ръководството и футболистите на Локомотив Горна Оряховица отправят апел към всички привърженици:

Заради обилния снеговалеж теренът на Стадион Локомотив се нуждае от спешно почистване, за да може предстоящият мач с Пирин Благоевград да се проведе по план. Към момента срещата е под сериозен въпрос.

“Призоваваме всички, които имат възможност, да се включат в акцията по разчистване на снега.

Час: 11:00 часа

Място: Стадион „Локомотив“

Заедно можем повече! Нека покажем, че Локо е не просто отбор, а общност.

Когато е трудно – локомотивците са първи на терена”, написаха от клуба в социалните мрежи.