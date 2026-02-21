Мач от Втора лига е под въпрос - домакините молят феновете за помощ

Популярни
  21 фев 2026
Ръководството и футболистите на Локомотив Горна Оряховица отправят апел към всички привърженици:

Заради обилния снеговалеж теренът на Стадион Локомотив се нуждае от спешно почистване, за да може предстоящият мач с Пирин Благоевград да се проведе по план. Към момента срещата е под сериозен въпрос.

“Призоваваме всички, които имат възможност, да се включат в акцията по разчистване на снега.

Час: 11:00 часа

Място: Стадион „Локомотив“

Заедно можем повече! Нека покажем, че Локо е не просто отбор, а общност.

Когато е трудно – локомотивците са първи на терена”, написаха от клуба в социалните мрежи.

Дочко Дочев: Подготовката върви по план

В Италия разкриха колко е платил Левски за Вуликич

Родопа приема Созопол на „Стария стадион" в Смолян

Един нов в Асеновец, двама са аут за утре

Новаци в криза - битката за точки ще е жестока

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА 1948

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

