  Sportal.bg
  Славия
  Варела се завърна в групата на Славия за двубоя с ЦСКА

Варела се завърна в групата на Славия за двубоя с ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 21:05
  • 547
  • 0
Варела се завърна в групата на Славия за двубоя с ЦСКА

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич определи групата за гостуването на ЦСКА утре. В нея се завръща левият краен защитник Жордан Варела. Кристиян Стоянов все още лекува контузия, а към него се присъедини и Валентин Йотов. Халфът е с лек проблем в глезена.

Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" от 22-ия кръг на efbet Лига е в събота, 21 февруари, от 17:30 часа.

Групата на "белите": Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Максимилиан Лазаров, Лазар Марин, Жордан Варела, Борис Тодоров, Иван Минчев, Момо Досо, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Васил Казълджиев, Емил Стоев, Кристиян Балов, Емилиян Гогев, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.

