  2. Ботев (Враца)
  3. Тодор Симов: В моите очи можеше да се поздравим с трите точки

Тодор Симов: В моите очи можеше да се поздравим с трите точки

  • 20 фев 2026 | 19:58
  • 591
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след равенството на своя тим с Черно море. Двата тима се не победиха и направиха 0:0 във Варна.

“Мога да похваля отбора, че направи един страхотен мач. Дали е заслужено, че завърши 0:0 не знам. В моите очи и това, което изпуснахме като положения, можехме да се поздравим с трите точки. Втори мач подред вратарят на противника е най-добрият на терена. Можехме да вземем три точки.

Бих се притеснявал повече, ако не създаваме положения. В мачовете, в които не можем да вкараме, имаме положения, създаваме, но дали малко доза шанс, или класа и ниво в завършващата фаза ни липсва. Надявам се да подобрим това нещо. Най-голяма слабост ни е това.

Имахме двама наказани футболисти от предишния кръг. Двама от новите не са готови документално. Всички налични бяха тук. Вариативността ни е по-малка, но момчетата, които играха, се справиха блестящо.

Амбицията ни е да печелим точки. Трябва да настроим мерника, да вкарваме повече голове. С вкарването ще ни дойде още по-голяма увереност. Надявам се с подобрение на терените да се подобри и нашата игра и да вкарваме.

Надяваме се времето да е добро, добър терен да има и да спечелим трите точки следващия кръг”, заяви Симов.

