  Спартак (Варна) ІІ
  2. Спартак (Варна) ІІ
Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

  • 9 фев 2026 | 08:09
  • 327
  • 0
Устрем срази дубъла на Спартак (Варна) с хеттрик

Устрем (Дончево) постигна изразителна победа – 4:1 като гост на Спартак II (Варна) в приятелска среща. Виктор Христов реализира хеттрик за успеха. Той откри резултата от дузпа, десетина минути след първия съдийски сигнал След още толкова време пак разтресе мрежата на домакините. Малко преди почивката Калоян Кръстев направи аванса категоричен. Въпреки смените в началото на втората част, Устрем достигна до четвърти гол, дело отново на Христов в 58-ата минута. Десетина преди края, спартаковци вкараха почетното попадение.

