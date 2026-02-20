Добромир Дафинов: Най-добрите са, няма какво да губим

В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Септември (Тервел). Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„За съжаление не успяхме да започнем годината с победа. Предстои ни двубой с най-силния отбор в първенството през последната година и половина. Няма какво да губим от такъв мач. Не сме се предали предварително. Трябва да излезем и да играем освободени психически, но с максимална мобилизация и пределно концентрирано 90-те минути. Важното е да зарадваме феновете с добро представяне“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.