Волов-Шумен 2007 срази СФК Светкавица 2014

Волов-Шумен 2007 надигра у дома СФК Светкавица 2014 (Търговище) с 5:1 в приятелска среща. За домакините не играха основни единици каквито са Румен Николов, Васил Добрев и Любослав Младенов. Въпреки това, съотборниците им набързо премахнаха интригата в контролата. Алекс Наков им даде преднина с гол в 6-ата минута. След още толкова време, Димитър Игнатовски удвои от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Жечко Йорданов. Именно потърпевшият направи резултата категоричен с попадение в 59-ата минута. В 65-ата гостите намалиха на 3:1. Иван Цонев обаче разтресе мрежата им в 70-ата минута. Скоро се разписа и Радослав Ковачев – 5:1. В спаринга взеха участие всички футболисти от двата отбора.