  1. Sportal.bg
  2. Брест
  3. Фалстарт за Хабиб Бей начело на Марсилия

Фалстарт за Хабиб Бей начело на Марсилия

  • 20 фев 2026 | 23:37
  • 355
  • 1
Марсилия претърпя загуба с 0:2 при гостуването си на Брест в двубой от 23-тия кръг на Лига 1. Срещата беше дебют начело на ОМ за новия наставник Хабиб Бей, но той със сигурност няма да остане доволен както от резултата, така и от представянето на футболистите.

И двата гола за Брест отбеляза Людовик Ажорк. Опитният нападател откри в 10-ата минута, а в средата на първото полувреме още веднъж простреля Херонимо Рули.

Хабиб Бей нямаше почти никакво време да работи с отбора, след като беше назначен преди по-малко от 48 часа. ОМ се оказа в ролята на догонващ в самото начало, след като Ажорк изпревари Найеф Агер и с глава откри резултата.

В 29-ата минута Брест удвои преднината си. Юго Манети центрира от десния фланг, а Ажорк се ориентира най-бързо в наказателното поле и с глава я насочи в мрежата.

През второто полувреме Марсилия създаде няколко добри положения, но не се възползва от тях. Върхът на пропуските дойде в 82-рата минута, когато Мейсън Грийнууд не успя да се разпише от дузпа.

Загубата попречи на Марсилия да се доближи до челната тройка в класирането. Брест пък се отдалечи от опасната зона и заема 11-то място в таблицата.

Снимки: Imago

