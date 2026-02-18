Популярни
  2. Марсилия
  3. От Марсилия са се свързали с Чаби Алонсо, но той е отказал

От Марсилия са се свързали с Чаби Алонсо, но той е отказал

  • 18 фев 2026 | 13:02
  • 110
  • 1

От Марсилия са се свързали с Чаби Алонсо, за да проучат възможността и желанието му да застане начело на тима, но самият наставник е отказал предложението, информира френското издание “RMC”. Тимът на “хлапетата” остана без наставник след тежкото поражение от ПСЖ с 5:0, след което Роберто де Дзерби, който водеше тима до момента, подаде оставка. Тя е била последвана и от такава от спортния директор на отбора Мехди Бенатия, но тя е била отхвърлена.

Френското издание допълва, че отказа на Чаби Алонсо е напълно очакван с оглед на хаоса в клуба и в същото време по-високите амбиции на треньора. Испанецът, който бе уволнен от Реал Мадрид, само преди няколко седмици, вече е свързван с някои от най-големите клубове в Европа като Ливърпул и Манчестър Сити. В същото време в Марсилия продължават да разглеждат различни варианти за нов треньор. Клубът заяви сериозни амбиции да се противопостави сериозно на доминацията на ПСЖ в последното повече от десетилетие. От “Велодром” инвестираха сериозно, но въпреки това не успяват да се превърнат в сериозен конкурент на парижани, докато клуб с доста по-скромно финансиране като Ланс в момента води в Лига 1.

