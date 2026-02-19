Новият треньор на Марсилия: Не идвай тук, ако не искаш този натиск

Новият треньор на Марсилия Хабиб Бей не смята, че отборът е “болен”, както сам той се изрази, а всичко е въпрос на форма. Наставникът, който е запознат със ситуацията на “Велодром”, където игра в продължение на четири години като футболист, посочи назначението си като следващата логична стъпка в своята кариера и се определи като напълно готов за нея.
Целта на Марсилия остава класиране в зона Шампионска лига. В момента “хлапетата” заемат четвъртото място в класирането след поредица от три последователни двубоя без победа в Лига 1 и са на пет точки от третия Лион.
Официално: Хабиб Бей е новият треньор на Марсилия
„Изграждах се с времето, натрупах първия си опит в трета дивизия. Отделих време да премина през всяка стъпка, нямам какво да доказвам на никого. Тук съм, защото работих усилено. Готов съм, не смятам, че отборът е болен. Въпрос на форма е. Тук се върши работа на високо ниво. Разбира се, това е следваща стъпка в кариерата ми и трябва да се справя с нея, но нямам проблем с това. Чувствам се готов за напрежението. Не идвай тук, ако не искаш да си изложен на този натиск,” заяви Бей на първата си пресконференция като треньор на Марсилия.
