Новият треньор на Марсилия: Не идвай тук, ако не искаш този натиск

Новият треньор на Марсилия Хабиб Бей не смята, че отборът е “болен”, както сам той се изрази, а всичко е въпрос на форма. Наставникът, който е запознат със ситуацията на “Велодром”, където игра в продължение на четири години като футболист, посочи назначението си като следващата логична стъпка в своята кариера и се определи като напълно готов за нея.

Целта на Марсилия остава класиране в зона Шампионска лига. В момента “хлапетата” заемат четвъртото място в класирането след поредица от три последователни двубоя без победа в Лига 1 и са на пет точки от третия Лион.

„Изграждах се с времето, натрупах първия си опит в трета дивизия. Отделих време да премина през всяка стъпка, нямам какво да доказвам на никого. Тук съм, защото работих усилено. Готов съм, не смятам, че отборът е болен. Въпрос на форма е. Тук се върши работа на високо ниво. Разбира се, това е следваща стъпка в кариерата ми и трябва да се справя с нея, но нямам проблем с това. Чувствам се готов за напрежението. Не идвай тук, ако не искаш да си изложен на този натиск,” заяви Бей на първата си пресконференция като треньор на Марсилия.

From player to coach. Welcome back to Marseille, Habib Beye! 💙🤍 pic.twitter.com/jU1lib6Fwb — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 19, 2026

Снимки: Imago