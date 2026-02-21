Популярни
Майнц 05 не успя да зарадва Урс Фишер за 60-ия му рожден ден

  • 21 фев 2026 | 00:47
  • 205
  • 0
Майнц 05 не успя да зарадва Урс Фишер за 60-ия му рожден ден

Майнц 05 завърши наравно 1:1 с Хамбургер ШФ в среща от 23-тия кръг на Бундеслигата навръх 60-ия рожден ден на треньора на домакините Урс Фишер.

Най-добрият шанс за гостите до почивката дойде в 26-ата минута, когато удар на Роберт Глатцел беше избит от вратаря Даниел Батц.

Надим Амири вкара в далечния ляв ъгъл за 1:0 при първия сериозен шанс за Майнц 05 в 42-рата минута, изпращайки топката в мрежата с удар с воле след центриране от Дани Да Коща.

Хамбургер изравни в 64-тата минута от пряк свободен удар на Фабио Виейра.   

„Беше борба с малко голови положения, така че 1:1 е приемливо“, каза нападателят на Хамбургер ШФ Юсуф Поулсен.

Новакът Хамбургер удължи серията си без загуба до шест мача, има актив от 26 точки и се намира на 9-о място в класирането. Майнц е 13-ти с 22 точки.

Снимки: Imago

