Майнц 05 не успя да зарадва Урс Фишер за 60-ия му рожден ден

Майнц 05 завърши наравно 1:1 с Хамбургер ШФ в среща от 23-тия кръг на Бундеслигата навръх 60-ия рожден ден на треньора на домакините Урс Фишер.
Най-добрият шанс за гостите до почивката дойде в 26-ата минута, когато удар на Роберт Глатцел беше избит от вратаря Даниел Батц.
Надим Амири вкара в далечния ляв ъгъл за 1:0 при първия сериозен шанс за Майнц 05 в 42-рата минута, изпращайки топката в мрежата с удар с воле след центриране от Дани Да Коща.
Хамбургер изравни в 64-тата минута от пряк свободен удар на Фабио Виейра.
„Беше борба с малко голови положения, така че 1:1 е приемливо“, каза нападателят на Хамбургер ШФ Юсуф Поулсен.
Новакът Хамбургер удължи серията си без загуба до шест мача, има актив от 26 точки и се намира на 9-о място в класирането. Майнц е 13-ти с 22 точки.
