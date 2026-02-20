Валери Домовчийски: Сред най-добрите са

Утре, СФК Раковски (Раковски) ще играе с Левски в Карлово. Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Марин Димитров отпада от състава на домакините заради наказание.

„Ще гостуваме на един от най-добре представящите се отбори в първенството. В подем са и последното доказателството е победата като гост преди седмица. Няма как да очакваме лесно. С оглед позицията ни в класирането, за нас всеки мач е като финал. Трябват ни точки. Ще направим възможното да печелим такива. Ще се борим докрай“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.