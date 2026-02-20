Канте: Страхотно беше да изиграя първия си европейски мач от три години

Новодошлият полузащитник на Фенербахче Н'Голо Канте коментира загубата с 0:3 от Нотингам Форест в първия мач помежду им от плейофния кръг на Лига Европа.

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

„Прекрасно е да играя за Фенербахче и беше страхотно да запиша първия си европейски мач от три години. Но, за съжаление, нашият отбор не отговори добре на играта на опонента. Трябваше да играем по-добре. Предстои ни още една среща и трябва да вярваме в себе си“, коментира Канте след двубоя.

Реваншът ще се проведе в Англия следващата седмица, на 26 февруари. Началният час е 22:00.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages