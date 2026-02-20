Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. Канте: Страхотно беше да изиграя първия си европейски мач от три години

Канте: Страхотно беше да изиграя първия си европейски мач от три години

  • 20 фев 2026 | 10:47
  • 504
  • 0
Канте: Страхотно беше да изиграя първия си европейски мач от три години

Новодошлият полузащитник на Фенербахче Н'Голо Канте коментира загубата с 0:3 от Нотингам Форест в първия мач помежду им от плейофния кръг на Лига Европа.

Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра
Нотингам Форест разби звездната селекция на Фенербахче в Истанбул в дебюта на Перейра

„Прекрасно е да играя за Фенербахче и беше страхотно да запиша първия си европейски мач от три години. Но, за съжаление, нашият отбор не отговори добре на играта на опонента. Трябваше да играем по-добре. Предстои ни още една среща и трябва да вярваме в себе си“, коментира Канте след двубоя.

Реваншът ще се проведе в Англия следващата седмица, на 26 февруари. Началният час е 22:00.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Горетцка дава приоритет на Арсенал

Горетцка дава приоритет на Арсенал

  • 20 фев 2026 | 09:37
  • 2133
  • 0
Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

  • 20 фев 2026 | 07:33
  • 3010
  • 0
Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

  • 20 фев 2026 | 07:02
  • 1774
  • 0
Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

  • 20 фев 2026 | 05:03
  • 5927
  • 1
Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

  • 20 фев 2026 | 04:40
  • 3134
  • 0
Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

  • 20 фев 2026 | 03:48
  • 5368
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 4613
  • 7
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 6756
  • 13
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 91229
  • 378
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 8003
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 6875
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 66987
  • 38