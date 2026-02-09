Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. СуперЛига, Турция
  3. Лесна победа за Фенербахче в дебюта на Канте

Лесна победа за Фенербахче в дебюта на Канте

  • 9 фев 2026 | 21:11
  • 1182
  • 0
Лесна победа за Фенербахче в дебюта на Канте

Н'Голо Канте изигра първия си мач с екипа на Фенербахче, след като премина в тима от Ал-Итихад. Френският халф беше титуляр в домакинството на Генчлербирлиги, спечелено с 3:1. Канте си партнираше в средата на терена със своя сънародник Матео Гендузи и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Отборът на Доменико Тедеско реши всичко в своя полза още до почивката. Резултата откри Талиска от дузпа, а другите две попадения за гранда от Истанбул отбеляза Керем Актюркоглу.

Бразилецът Талиска, който вчера удължи договора си с "фенерите", беше точен от бялата точка в 16-ата минута. В 27-ата Актюркоглу покачи на 2:0, а отново той реализира третия гол в 33-тата минута. Силите на гостите стигнаха само за почетно попадение, дело на Секу Койта в 55-ата минута.

В класирането Фенербахче е на второ място с 49 точки, а лидер е Галатасарай с 49. Генчлербирлиги се намира на 11-та позиция с актив от 22 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 6098
  • 3
Аталанта се справи с Кремонезе за поредната си домакинска победа

Аталанта се справи с Кремонезе за поредната си домакинска победа

  • 9 фев 2026 | 21:30
  • 914
  • 0
Съдийската асоциация в Италия отговори на предложението на Спалети за реформа

Съдийската асоциация в Италия отговори на предложението на Спалети за реформа

  • 9 фев 2026 | 21:00
  • 2090
  • 0
Салах под въпрос за Ливърпул след смъртта на дядо му

Салах под въпрос за Ливърпул след смъртта на дядо му

  • 9 фев 2026 | 20:52
  • 1541
  • 6
Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра

Край на стачката: Кристиано Роналдо се завръща в игра

  • 9 фев 2026 | 20:24
  • 6819
  • 19
Рен уволни треньора си и започна преговори с доскорошния наставник на Ница

Рен уволни треньора си и започна преговори с доскорошния наставник на Ница

  • 9 фев 2026 | 20:00
  • 1321
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 5667
  • 30
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 6098
  • 3
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 11618
  • 114
Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

  • 9 фев 2026 | 16:06
  • 21094
  • 129
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 10550
  • 1
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 21619
  • 7