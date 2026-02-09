Лесна победа за Фенербахче в дебюта на Канте

Н'Голо Канте изигра първия си мач с екипа на Фенербахче, след като премина в тима от Ал-Итихад. Френският халф беше титуляр в домакинството на Генчлербирлиги, спечелено с 3:1. Канте си партнираше в средата на терена със своя сънародник Матео Гендузи и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Отборът на Доменико Тедеско реши всичко в своя полза още до почивката. Резултата откри Талиска от дузпа, а другите две попадения за гранда от Истанбул отбеляза Керем Актюркоглу.

Бразилецът Талиска, който вчера удължи договора си с "фенерите", беше точен от бялата точка в 16-ата минута. В 27-ата Актюркоглу покачи на 2:0, а отново той реализира третия гол в 33-тата минута. Силите на гостите стигнаха само за почетно попадение, дело на Секу Койта в 55-ата минута.

В класирането Фенербахче е на второ място с 49 точки, а лидер е Галатасарай с 49. Генчлербирлиги се намира на 11-та позиция с актив от 22 точки.