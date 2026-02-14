Фенербахче сложи край на домакинската серия на Трабзонспор в зрелищно дерби

Отборът на Фенербахче записа важна победа с 3:2 при гостуването си на Трабзонспор в зрелищно дерби от 22-рия кръг на турската СуперЛига. Истанбуският гранд записа четвърта поредна победа във всички турнири, като също така нанесе първа домакинска загуба на “вишнево-сините” в първенството през този сезон.

Домакините поведоха в резултата още в шестата минута, и то с прекрасен гол. Тогава Чибуике Нваиву изрита топката от собствената си половина и тя стигна чак до наказателното поле, където Ернест Мучи прехвърли с едно докосване излезлия напред Едерсон. Само девет минути по-късно обаче “фенерите” изравниха чрез удар отблизо на Андерсон Талиска след асистенция на Исмаил Юксек. От Трабзонспор имаха сериозни претенции, че халфът е овладял топката с ръка, но главният съдия реши да зачете попадението. В 34-тата минута се стигна до пълен обрат, след като Керем Актюркоглу на два пъти избегна засадата и накрая се разписа с хубав шут, пращайки топката покрай Андре Онана. “Вишнево-сините” успяха да възстановят равенството в 43-тата минута, когато Пол Онуаху беше точен с глава след центриране на Матиас Льовик. Още в 48-ата минута обаче Марко Асенсио върна преднината на гостите с шут по земя след пас на Актюркоглу. Оттук нататък домакините наложиха тотален натиск, но не успяха да избегнат поражението.

Така Фенербахче се затвърди на втората позиция в класирането с актив от 52 точки или само на три от лидера Галатасарай. От друга страна, след първата си загуба във всички турнири от шест мача насам, Трабзонспор остава на третото място със своите 45 пункта, което дава възможност на четвъртият Гьозтепе с треньор Станимир Стоилов да го доближи само на две точки при неделна победа над гостуващия Кайзериспор.

Снимки: Imago