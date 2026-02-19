Шампионът Норис с най-добро време на старта на втория ден в Бахрейн

Световният шампион Ландо Норис даде най-доброто време в сутрешната сесия на втория ден на втория официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година.

Пилотът на Макларън записа най-бързата обиколка от началото на изпитанията в Бахрейн през миналата седмица, след като завъртя тур за 1:33.453, с което подобри с 0.006 секунди резултата, с който Джордж Ръсел оглави класирането вчера.

Втори на 0.131 зад Норис преди обедната почивка днес се класира Макс Верстапен, а тройката с пасив от 0.658 оформи Ръсел. Четвърти и пети се наредиха Алекс Албон и Габриел Бортолето, които изостанаха със съответно 1.677 и 1.810 от Норис.

В сутрешните четири часа за подготовка нямаше нито един червен флаг, но те не минах без проблеми за част от тимовете. Най-големите спънки бяха за Ферари, чийто пилот Люис Хамилтън направи по-малко от десет тура.

Ферари дебютира радикално задно крило в Бахрейн

Причината за този доста нисък километраж на британеца беше проблем с шасито, който отне доста време, за да бъде решен от механиците. Все пак британецът се завърна на пистата непосредствено преди обедната почивка, за да се включи в тестовете на системите за сигурност на ФИА.

ФИА изпробва нова стартова процедура в Бахрейн

Най-активен сутринта с общо 77 обиколки беше Ръсел, а освен него по повече от 70 тура завъртяха още Норис и Албон, които завършиха с респективно 72 и 71. Най-много време за подготовка загубиха Хамилтън, Лиам Лоусън и Бортолето, които направиха по само 5, 27 и 29 обиколки в рамките на сутрешните четири часа за подготовка.

Вторият ден на втория предсезонен тест в Бахрейн продължава в 14:00 часа българско време с още една четиричасова сесия.

