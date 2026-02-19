Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. И Ред Бул успя да хомологира своето гориво за старта на сезона във Формула 1

И Ред Бул успя да хомологира своето гориво за старта на сезона във Формула 1

  • 19 фев 2026 | 10:27
  • 188
  • 0

ExxonMobil стана третият доставчик на горива във Формула 1, който успешно хомологира своето гориво преди старта на сезон 2026 в световния шампионат.

Продуктите на американската компания се използва от двата отбора на Ред Бул, които разчитат на задвижващата система, която Биковете разработиха в партньорство с Форд. Това означава, че Ред Бул и Рейсинг Булс ще могат спокойно да използва горивото, което е адаптирано, за да дава най-добри резултати с техния двигател.

Също важи и за екипите на Ауди, Ферари, Хаас и Кадилак, чиито горива също вече бяха хомологирани. Последните слухове от падока казват, че най-големи проблеми с хомологацията на горивото имат в Petronas, чийто продукт се използва от Мерцедес, Макларън, Уилямс и Алпин.

Ауди и Ферари единствени имат хомологирано гориво за старта на сезона
Ауди и Ферари единствени имат хомологирано гориво за старта на сезона

Ако това не се промени до старта на сезона след две седмици, тези четири екипа ще трябва да започнат шампионат с гориво, което ще им бъде предоставено от ФИА. Разбира се, то няма да дава същите нива на представяне, на които иначе биха се радвали тези отбори с горивото на Petronas.

Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година
Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

На този етап все още няма информация доставчикът на Астън Мартин Aramco да е хомологирал своето ново горива. Както е известно от тази година горивата във Формула 1 трябва да за 100% устойчиви и това води до сериозно повишаване в тяхната цена.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ръсел изпревари Пиастри и Леклер в края на първия ден в Бахрейн

Ръсел изпревари Пиастри и Леклер в края на първия ден в Бахрейн

  • 18 фев 2026 | 18:21
  • 5476
  • 1
Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

Никола Цолов със 7-мо време в следобедната сесия в Барселона

  • 18 фев 2026 | 18:12
  • 3620
  • 4
MotoGP ще има нов дом в Австралия от 2027 година

MotoGP ще има нов дом в Австралия от 2027 година

  • 18 фев 2026 | 14:27
  • 654
  • 0
Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

Тото Волф се оплака от оформянето на коалиция срещу Мерцедес

  • 18 фев 2026 | 13:48
  • 2221
  • 0
Пестелив Никола Цолов започна втория ден в Барселона с 12-то място

Пестелив Никола Цолов започна втория ден в Барселона с 12-то място

  • 18 фев 2026 | 13:11
  • 3248
  • 0
Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

Шарл Леклер зададе темпото на старта на втория тест в Бахрейн

  • 18 фев 2026 | 13:03
  • 4383
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 6114
  • 21
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 14171
  • 27
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 6050
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 36980
  • 45
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 40662
  • 80
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 23779
  • 19