И Ред Бул успя да хомологира своето гориво за старта на сезона във Формула 1

ExxonMobil стана третият доставчик на горива във Формула 1, който успешно хомологира своето гориво преди старта на сезон 2026 в световния шампионат.

Продуктите на американската компания се използва от двата отбора на Ред Бул, които разчитат на задвижващата система, която Биковете разработиха в партньорство с Форд. Това означава, че Ред Бул и Рейсинг Булс ще могат спокойно да използва горивото, което е адаптирано, за да дава най-добри резултати с техния двигател.

Red Bull has received approval to use ExxonMobil’s fuel for the new F1 season. But it seems like Mercedes is still waiting on permission to use its Petronas' fuel in 2026.#F1 #Mercedes #RedBull pic.twitter.com/HKobjXFGBo — GPblog.com (@GPblog_com) February 18, 2026

Също важи и за екипите на Ауди, Ферари, Хаас и Кадилак, чиито горива също вече бяха хомологирани. Последните слухове от падока казват, че най-големи проблеми с хомологацията на горивото имат в Petronas, чийто продукт се използва от Мерцедес, Макларън, Уилямс и Алпин.

Ауди и Ферари единствени имат хомологирано гориво за старта на сезона

Ако това не се промени до старта на сезона след две седмици, тези четири екипа ще трябва да започнат шампионат с гориво, което ще им бъде предоставено от ФИА. Разбира се, то няма да дава същите нива на представяне, на които иначе биха се радвали тези отбори с горивото на Petronas.

Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

На този етап все още няма информация доставчикът на Астън Мартин Aramco да е хомологирал своето ново горива. Както е известно от тази година горивата във Формула 1 трябва да за 100% устойчиви и това води до сериозно повишаване в тяхната цена.