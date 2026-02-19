И Ред Бул успя да хомологира своето гориво за старта на сезона във Формула 1

ExxonMobil стана третият доставчик на горива във Формула 1, който успешно хомологира своето гориво преди старта на сезон 2026 в световния шампионат.
Продуктите на американската компания се използва от двата отбора на Ред Бул, които разчитат на задвижващата система, която Биковете разработиха в партньорство с Форд. Това означава, че Ред Бул и Рейсинг Булс ще могат спокойно да използва горивото, което е адаптирано, за да дава най-добри резултати с техния двигател.
Също важи и за екипите на Ауди, Ферари, Хаас и Кадилак, чиито горива също вече бяха хомологирани. Последните слухове от падока казват, че най-големи проблеми с хомологацията на горивото имат в Petronas, чийто продукт се използва от Мерцедес, Макларън, Уилямс и Алпин.
Ауди и Ферари единствени имат хомологирано гориво за старта на сезона
Ако това не се промени до старта на сезона след две седмици, тези четири екипа ще трябва да започнат шампионат с гориво, което ще им бъде предоставено от ФИА. Разбира се, то няма да дава същите нива на представяне, на които иначе биха се радвали тези отбори с горивото на Petronas.
Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година
На този етап все още няма информация доставчикът на Астън Мартин Aramco да е хомологирал своето ново горива. Както е известно от тази година горивата във Формула 1 трябва да за 100% устойчиви и това води до сериозно повишаване в тяхната цена.