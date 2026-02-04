Популярни
Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

  4 фев 2026 | 19:04
  • 904
  • 0

Една от големите промени във Формула 1 през 2026 година е свързана с горивата, които ще се използват в световния шампионат.

От тази година горивата трябва да са 100% устойчиви, а тяхното разработване и производство води до драстичното им поскъпване. През 2025 година отборите плащаха по между 22 и 33 долара за литър гориво, което включваше едва 10% биопродукт.

Сега обаче се очаква многократно поскъпване, като някой прогнози казват, че сега горивото ще струва между 170 и 225 долара за литър. Това означава, че през 2026 година тимовете ще трябва да заделят между 10 и 12 милиона долара само за горивото, което ще им е необходимо за целия сезон, след като през миналата те са платили между 3 и 4 милиона.

