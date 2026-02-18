Ауди и Ферари единствени имат хомологирано гориво за старта на сезона

British Petroleum (BP) и Shell са единствените два производителя, които към днешната дата са хомологирали успешно своите горива за старта на сезон 2026 във Формула 1.

Горивото на BP се използва от Ауди, а Shell доставя продукти на Ферари и всички клиентски отбори на Черните кончета – Хаас и Кадилак. Така само четири екипа разполагат с гориво, което отговаря на новите изисквания за 100-процентова устойчивост.

В същото време Petronas (Мерцедес, Макларън, Алпин и Уилямс), Aramco (Астън Мартин) и ExxonMobil (Ред Бул и Рейсинг Булс) все още не са хомологирали своите горива, тъй като те не отговарят на всички изисквания на ФИА. Това означава, че съществува реална възможност отборите, които използват горивата на тези производители, да трябва да започнат сезона с гориво, което им е предоставено от ФИА.

Горивото във Формула 1 поскъпва многократно през 2026 година

То обаче няма да предоставя същите нива на представяне, на които иначе биха се радвали екипите, тъй като това гориво не е разработено за нуждите на техния двигател.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages