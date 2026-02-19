Строят нов стадион край Варна

Нов футболен стадион се изгражда на територията на община Варна. Придобивката ще е за жителите на село Тополи. От местния клуб обявиха добрата новина и внесоха подробности:

"Още една мечта в Тополи е на път да стане реалност! Игрището за футбол 5 е на финала! Съвсем скоро най-малките ще имат перфектни условия за игра, тренировки и развитие.

Градим бъдещето на Тополи - с грижа, постоянство и мисъл за децата! Всяко вложено усилие днес е инвестиция в утрешния ден на Тополи. Очаквайте съвсем скоро откриването!

Припомняме, че в края на октомври миналата година на заседание на комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет във Варна стана ясно, че се подготвя проект за модернизация на стадиона в с. Тополи. Инициативата е на местния клуб "Тополи", който е изготвил предложение за изграждането на модерни футболни игрища", гласи съобщението.