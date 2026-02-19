Национал пред завръщане в игра

След близо година извън терените, българският национал Йоан Стоянов най-накрая вижда светлина в тунела. Полузащитникът на Апоел Беер Шева, който получи тежка контузия на кръстни връзки през април миналата година, е напълно възстановен и се завърна към пълноценни тренировки с отбора.

Дългият процес на рехабилитация след претърпяната операция вече е зад гърба на българския футболист. Според съотборниците му, Стоянов изглежда в отлична форма по време на заниманията, работи с високо темпо и се включва безпроблемно както в тактическите, така и във физическите упражнения.

Сега топката е в полето на треньорския щаб, който трябва да вземе решение кога е най-подходящият момент за неговото завръщане в игра. Предстои да се прецени кога Стоянов ще бъде включен в групата за мач и евентуално кога ще получи първите си игрови минути след толкова дълго отсъствие.

В щаба на Апоел Беер Шева са наясно, че завръщането на Йони Стоянов може да донесе допълнителна дълбочина и енергия в средата на терена, особено в решаващите етапи от сезона. Плановете са той да бъде интегриран постепенно, тъй като завръщането след толкова сериозна травма изисква не само физическа, но и силна психическа подготовка.