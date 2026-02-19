Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Беер Шева)
  3. Национал пред завръщане в игра

Национал пред завръщане в игра

  • 19 фев 2026 | 09:17
  • 680
  • 0
Национал пред завръщане в игра

След близо година извън терените, българският национал Йоан Стоянов най-накрая вижда светлина в тунела. Полузащитникът на Апоел Беер Шева, който получи тежка контузия на кръстни връзки през април миналата година, е напълно възстановен и се завърна към пълноценни тренировки с отбора.

Дългият процес на рехабилитация след претърпяната операция вече е зад гърба на българския футболист. Според съотборниците му, Стоянов изглежда в отлична форма по време на заниманията, работи с високо темпо и се включва безпроблемно както в тактическите, така и във физическите упражнения.

Сега топката е в полето на треньорския щаб, който трябва да вземе решение кога е най-подходящият момент за неговото завръщане в игра. Предстои да се прецени кога Стоянов ще бъде включен в групата за мач и евентуално кога ще получи първите си игрови минути след толкова дълго отсъствие.

В щаба на Апоел Беер Шева са наясно, че завръщането на Йони Стоянов може да донесе допълнителна дълбочина и енергия в средата на терена, особено в решаващите етапи от сезона. Плановете са той да бъде интегриран постепенно, тъй като завръщането след толкова сериозна травма изисква не само физическа, но и силна психическа подготовка.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

Абърдийн е на четвъртфинал за Купата на Шотландия

  • 19 фев 2026 | 01:03
  • 1657
  • 0
Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

  • 18 фев 2026 | 17:47
  • 13417
  • 10
Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

Божинов: Дойдох в Пиза, защото Серия "А" е най-доброто първенство за защитници

  • 18 фев 2026 | 01:26
  • 4689
  • 6
Рупанов се появи от пейката при равенство на Гурник

Рупанов се появи от пейката при равенство на Гурник

  • 16 фев 2026 | 22:26
  • 2125
  • 2
Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния с минимален успех, Миланов игра малко

Динамо (Букурещ) продължава битката за титлата в Румъния с минимален успех, Миланов игра малко

  • 16 фев 2026 | 22:04
  • 2251
  • 0
Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

Драма с две изпуснати и една отменена дузпа доведе до нова загуба за отбора на Иванов и Чорбаджийски

  • 16 фев 2026 | 21:24
  • 2678
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 6075
  • 21
ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

ЦСКА и Левски ще играят в понеделник

  • 19 фев 2026 | 06:16
  • 14065
  • 27
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: ще бъдат раздадени 7 комплекта медали

  • 19 фев 2026 | 07:44
  • 6003
  • 0
Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 36916
  • 45
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 40594
  • 80
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 23733
  • 19