Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпиакос
  3. Мендилибар: Не сме отписали реванша

Мендилибар: Не сме отписали реванша

  • 19 фев 2026 | 04:22
  • 168
  • 0
Мендилибар: Не сме отписали реванша

Старши треньорът на Олимпиакос Хосе Луис Мендилибар изрази разочарованието си от развоя на първия сблъсък с Байер (Леверкузен) от плейофите в Шампионската лига. Опитният специалист подчерта, че отборът му е допуснал фатални грешки именно в минутите, когато е контролирал събитията на терена.

„Допуснахме два гола в рамките на три минути точно тогава, когато показвахме най-добрата си игра. През първото полувреме Леверкузен имаше повече шансове и не успя да ги реализира. В заключителните минути се надявахме да върнем поне едно попадение, но просто не ни беше писано“, коментира Мендилибар.

Голове на Шик донесоха сладко отмъщение за Леверкузен в Гърция
Голове на Шик донесоха сладко отмъщение за Леверкузен в Гърция

Баският наставник не скри, че задачата пред неговите футболисти на германска земя ще бъде изключително сложна срещу отлично организирания тим на „аспирините“.

„Сега реваншът става много труден и сложен, защото Леверкузен е изключително качествен състав. Надяваме се да отидем там, да отбележим гол и да внесем напрежение в техните редици. Искаме да ги предизвикаме и да запазим интригата в сблъсъка до последно”, сподели Мендилибар.

Юлманд: Още не сме разгърнали пълния си потенциал
Юлманд: Още не сме разгърнали пълния си потенциал

Той обърна специално внимание на негативната серия на своя отбор, който не е намирал мрежата в последните си три мача.

„Фактът, че не сме вкарали гол в три поредни срещи, е тревожен. Свалихме нивото си и сме по-малко агресивни в нападение. Трябва да да стреляме повече и да завършваме атаките си по-добре. Нуждаем се от нашите нападатели – те трябва да бъдат далеч по-решителни в наказателното поле“, завърши треньорът на Олимпиакос.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Треньорът на Бодьо/Глимт шокира: Играхме на средно ниво срещу Интер

Треньорът на Бодьо/Глимт шокира: Играхме на средно ниво срещу Интер

  • 19 фев 2026 | 03:34
  • 242
  • 0
Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

  • 19 фев 2026 | 03:08
  • 237
  • 0
Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

  • 19 фев 2026 | 04:47
  • 268
  • 0
Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

Еди Хау: Страхотен Антъни Гордън, можеше да вкара и още голове

  • 19 фев 2026 | 02:53
  • 246
  • 0
Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

Треньорът на Карабах: Нюкасъл ни прати в нокдаун

  • 19 фев 2026 | 05:09
  • 325
  • 0
Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

Ядосаният Алегри: Следващия път ще направя шпагат и ще вляза на терена

  • 19 фев 2026 | 02:27
  • 401
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 13095
  • 36
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 15200
  • 58
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 9283
  • 15
Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 81209
  • 293
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 28307
  • 57
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

  • 18 фев 2026 | 23:30
  • 16279
  • 1