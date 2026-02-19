Мендилибар: Не сме отписали реванша

Старши треньорът на Олимпиакос Хосе Луис Мендилибар изрази разочарованието си от развоя на първия сблъсък с Байер (Леверкузен) от плейофите в Шампионската лига. Опитният специалист подчерта, че отборът му е допуснал фатални грешки именно в минутите, когато е контролирал събитията на терена.

„Допуснахме два гола в рамките на три минути точно тогава, когато показвахме най-добрата си игра. През първото полувреме Леверкузен имаше повече шансове и не успя да ги реализира. В заключителните минути се надявахме да върнем поне едно попадение, но просто не ни беше писано“, коментира Мендилибар.

Баският наставник не скри, че задачата пред неговите футболисти на германска земя ще бъде изключително сложна срещу отлично организирания тим на „аспирините“.

„Сега реваншът става много труден и сложен, защото Леверкузен е изключително качествен състав. Надяваме се да отидем там, да отбележим гол и да внесем напрежение в техните редици. Искаме да ги предизвикаме и да запазим интригата в сблъсъка до последно”, сподели Мендилибар.

Той обърна специално внимание на негативната серия на своя отбор, който не е намирал мрежата в последните си три мача.

„Фактът, че не сме вкарали гол в три поредни срещи, е тревожен. Свалихме нивото си и сме по-малко агресивни в нападение. Трябва да да стреляме повече и да завършваме атаките си по-добре. Нуждаем се от нашите нападатели – те трябва да бъдат далеч по-решителни в наказателното поле“, завърши треньорът на Олимпиакос.