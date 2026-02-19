Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

  • 19 фев 2026 | 03:08
Симеоне: Дадохме всичко от себе си, Брюж изравни заслужено

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне анализира представянето на тима си при гостуването на Брюж в плейофите на Шампионската лига. Срещата в Белгия завърши 3:3, въпреки че Атлетико водеше с 2:0 и 3:2.

"Винаги има какво да се подобрява във всичко. Всички отбори, които гостуваха тук, с изключение на Арсенал, имаха проблеми. Те играят добре, динамичен отбор са и знаехме, че няма да ни е лесно. Допуснахме грешки, които им позволиха да стигнат до 3:3", коментира Симеоне.

"Шампионската лига изисква категоричност както в защита, така и в нападение. На труден терен поведохме с 2:0 и 3:2. Съперникът изравни заслужено. Тръгвам си със спокойствието, че отборът даде всичко от себе си. Можем да говорим за каквото искате, за да намерите каквато и да е критика. Точността в атака я имаше, но имаше и ситуации, които можехме да решим по-добре в защита. Липсваше ни категоричност в отбрана", продължи Чоло.

"Мачът се разви така, както си го представяхме. Първото полувреме беше доста добро, контролирахме нещата и успяхме да вкараме два гола, а имаше и няколко контраатаки, които не развихме по най-добрия начин. През второто полувреме те се върнаха в мача, вече не беше същото, не атакувахме както преди това", отчете насатвникът на Атлетико.

"Мачът е 90 минути, не 45. Всичко зависи от това, което се случва на терена. Реагирахме добре на техните два гола, като поведохме с 3:2, а преди това Сьорлот имаше и ситуация един на един", коментира аржентинецът.

"Ако погледнем целия контекст, равенството е справедливо. И двата отбора имаха положения и се възползваха от тях. Реваншът е у дома и се надявам да се получи страхотен мач", каза още Симеоне.

Снимки: Imago

Снимки: Imago

