Иван Леко: Много отбори щяха да се предадат при 0:2 срещу Атлетико

Треньорът на Брюж Иван Леко остана със смесени чувства след драматичното равенство срещу Атлетико Мадрид (3:3). Белгийците стигнаха до равенството с късен гол на Христос Цолис и запазиха реални шансове за класиране на осминафиналите в Шампионската лига.



Специалистът похвали своите футболисти за това, че успяха да се върнат в двубоя от почти безнадеждна ситуация, но подчерта, че представянето им е заслужавало пълния успех.

Слабостите на Атлетико проличаха и срещу Брюж

„Щастлив съм от представянето, но не и от крайния резултат. Когато губиш с 0:2 на почивката срещу отбор от такъв ранг, знаеш, че нещата лесно могат да стигнат до 0:3 или 0:4. Начинът обаче, по който играчите излязоха от съблекалнята – с тази воля за борба – беше впечатляващ. Само заради това мисля, че заслужавахме да спечелим", каза Леко.



„Всеки треньор би казал на играчите си при 0:2, че трябва да продължат да вярват, но е изключително трудно да го приложиш на практика. Много отбори биха навели глави, знаейки, че срещу себе си имат съперник, който е специалист в преходите и наказва всяка грешка. Моите момчета обаче не спряха да вярват в себе си и един в друг, което в крайна сметка донесе успех", обясни хърватиският наставник.



В реванша в Мадрид белгийците ще бъдат без ключовия си халф Рафаел Ониедика, който е наказан.



„Нямаме друг футболист с характеристиките на Рафа, така че ще трябва да търсим различно решение. Това обаче е тема за следващата седмица. Сега първо трябва да се концентрираме върху шампионатния ни мач в събота. След това ще мислим за реванша. Вярваме в нашия стил на игра и сме убедени, че можем да постигнем добър резултат и в Мадрид“, завърши оптимистично Леко.

Следвай ни:

Снимки: Imago