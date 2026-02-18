Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас и Синер вече са четвъртфиналисти в Доха

Алкарас и Синер вече са четвъртфиналисти в Доха

  • 18 фев 2026 | 22:29
  • 1093
  • 0
Алкарас и Синер вече са четвъртфиналисти в Доха

Фаворитите Карлос Алкарас и Яник Синер се класираха за четвъртфиналите на турнира на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Водачът в схемата Алкарас победи Валентин Ройе (Франция) с 6:2, 7:5 за час и 36 минути игра. Алкарас поведе с 3:1 в първия сет и го приключи с още една серия от три поредни гейма за 6:2. Във втората част Ройе затрудни шампиона от Откритото първенство на Австралия, взимайки аванс от 4:1 и впоследствие 5:2. Испанският тенисист намали за 3:5 и преодоля спада в играта си с общо пет поредни гейма, за да стигне до победното 7:5.

Съперник на Карлос Алкарас на четвъртфиналите ще бъде руснакът Карен Хачанов. Седмият поставен Хачанов отстрани във втория кръг унгареца Мартон Фучович с 6:2, 4:6, 6:4.

Вторият в схемата Яник Синер (Италия) надигра Алексей Попирин (Австралия) с 6:3, 7:5 в среща от втория кръг, продължила час и 25 минути. По един пробив в двата сета бе достатъчен за Синер, за да се класира за четвъртфиналите.

Негов противник ще бъде шестият поставен Якуб Меншик (Чехия), който преодоля Чжъчжън Чжан (Китай) с 6:3, 6:2.

Руснакът Андрей Рубльов, пети поставен в Доха, нямаше проблеми срещу Фабиан Марожан от Унгария, побеждавайки го с 6:2, 6:4. На четвъртфиналите той ще се изправи срещу представителя на Гърция Стефанос Циципас, който елиминира четвъртия поставен Даниил Медведев (Русия) след 6:3, 6:4 за 78 минути игра.

Осмият в схемата Иржи Лехечка (Чехия) се справи с белгиеца Зизу Бергс с 6:2, 6:1 в мач, продължил 70 минути, а в спор за достигане до полуфиналите ще бъде Артюр Фис. Французинът се наложи над сънародника си Кентен Алис с 6:1, 7:6(7) за час и 30 минути.

Следвай ни:

Още от Тенис

Българският тандем на 1/4-финалите в Монастир

Българският тандем на 1/4-финалите в Монастир

  • 18 фев 2026 | 20:46
  • 642
  • 0
Две българки достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Монастир

Две българки достигнаха до четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 18 фев 2026 | 20:28
  • 444
  • 0
Рибакина се отказа и прати "щастлива губеща" на 1/4-финал в Дубай

Рибакина се отказа и прати "щастлива губеща" на 1/4-финал в Дубай

  • 18 фев 2026 | 17:56
  • 554
  • 1
Виктория Томова е на 1/4-финал на WTA 125 в Португалия

Виктория Томова е на 1/4-финал на WTA 125 в Португалия

  • 18 фев 2026 | 15:33
  • 694
  • 1
Алкарас: Съперничеството със Синер ми помага да се усъвършенствам

Алкарас: Съперничеството със Синер ми помага да се усъвършенствам

  • 18 фев 2026 | 14:55
  • 501
  • 0
Григор Димитров пристигна в Акапулко в отлично настроение

Григор Димитров пристигна в Акапулко в отлично настроение

  • 18 фев 2026 | 12:12
  • 2385
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

Интер "замръзна" в Норвегия, Бодьо/Глимт продължава да тероризира европейските грандове

  • 18 фев 2026 | 23:51
  • 5536
  • 18
Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

Арсенал допусна късен гол и загуби точки срещу последния

  • 19 фев 2026 | 00:01
  • 6140
  • 25
Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

Милан пооправи вечерта на Интер с издънка срещу Комо, Менян с груба грешка

  • 18 фев 2026 | 23:45
  • 4452
  • 11
Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 79003
  • 290
България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

България с най-добро класиране в женска щафета на Олимпийски игри от 2006 насам

  • 18 фев 2026 | 17:02
  • 27107
  • 57
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: раздадени бяха нови 9 комплекта медали

  • 18 фев 2026 | 23:30
  • 15300
  • 1