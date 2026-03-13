Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Прав ли беше? Странният случай на мача Медведев - Дрейпър

  • 13 март 2026 | 19:47
  • 535
  • 0
Опитът на Джак Дрейпър да защити първата си титла от турнир "Мастърс" приключи на четвъртфиналите в Индиън Уелс. Двукратният финалист Даниил Медведев победи левичаря с 6:1, 7:5, но не без спорен край на сблъсъка им.

При резултат 5:5, 0-15 в полза на Медведев във втория сет, когато Дрейпър сервираше, британецът сметна, че ударът на съперника му е излязъл в аут. Когато не последва съдийско отсъждане, той вдигна ръце във въздуха, но продължи да играе разиграването и в крайна сметка спечели размяната на удари от основната линия.

Дрейпър смяташе, че е спечелил точката много по-рано, преди да се окаже въвлечен в по-дълго разиграване. Двамата обсъдиха „разсейването“, докато точката беше разглеждана чрез видео преглед.

Медведев обаче се обърна към главния съдия Орели Турт относно жеста на Дрейпър и възможността той да бъде оспорен като пречка (hindrance). След като Турт информира шампиона от US Open 2021, че може да поиска видео преглед, Медведев избра този вариант и в крайна сметка точката беше присъдена на него.

Няколко минути по-късно, след като успя да пробие сервиса на Дрейпър, Медведев затвори мача със свой сервис. Феновете изразиха недоволството си през последните минути, освирквайки решението, пробива и самия край на срещата.

След мача Медведев коментира случилото се.

„Разсея ли ме много? Не. Чувствам ли се добре заради това? Не особено. Но също така не мисля, че съм мамил или нещо подобно“, заяви той. „Малко се разсеях. Оставих го, оставих съдията да реши. В живота си съм имал много отсъждания срещу мен и обикновено не ги приемам добре. Така че да получа едно в моя полза, предполагам, също е приятно.

Сега всъщност мога да говоря повече по темата, защото имам повече информация. Мисля, че трябваше да реагирам веднага, когато се случи, а не да чакам края на точката. Така вероятно щеше да е по-ясно.“

Дрейпър все още не е коментирал случая пред медиите. Когато съдията Турт му съобщи решението, той ѝ каза: „Мисля, че това решение е грешно." А после каза на Медведев: "Ти спечели мача честно, но не мисля, че това те е разсеяло достатъчно.“

Медведев ще се изправи срещу световния №1 Карлос Алкарас на полуфиналите в събота. Испанецът подобри баланса си до 16-0 през сезона, след като елиминира шампиона от 2021 г. Камерън Нори с 6:3, 6:4. Алкарас победи Медведев във финалите на Индиън Уелс през 2023 и 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago

