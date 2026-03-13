Зверев се изравни с Надал, Джокович, Федерер и Мъри по престижен показател

Германският тенисист Александър Зверев заяви, че в него вече има „специално чувство“, след като се класира на полуфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс и така „да се присъедини към елитна група, състояща се от бившите световни номер 1 Новак Джокович, Рафа Надал, Роджър Федерер и Анди Мъри“.

Германецът победи в четвъртък Артур Фис с 6:2, 6:3 и стана едва деветият състезател, който има полуфинали на всичките девет Мастърс 1000 турнири. Въпросното ниво в тениса се приема, че е една стъпка под турнирите от „Големия шлем“.

„Много е специално да си един от петимата играчи в историята, които някога са го правили. Това е нещо, с което много се гордея. Страхотно е да имаш това постижение в кариерата си“, каза Зверев пред репортери. А за да се пребори за осмата си титла в турнир от сериите „Мастърс“, най-напред ще трябва да се справи с номер 2 в света Яник Синер (Италия). Но задачата няма да е никак лесна, защото Зверев не е печелил срещу него от 2023-а година.

„Мисля, че имахме доста оспорвани мачове. Дори последните няколко бяха оспорвани, с изключение на този в Париж, където бях контузен“, каза Зверев за загубата си от Синер на миналогодишния Мастърс в Париж. „Но да играеш срещу него винаги е предизвикателство, защото е едон от двамата най-добри в момента. Той и Карлос Алкарас спечелиха всички турнири от Големия шлем и другите важни турнири. Предизвикателство е, което очаквам с нетърпение", завърши Зверев.