Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Зверев се изравни с Надал, Джокович, Федерер и Мъри по престижен показател

Зверев се изравни с Надал, Джокович, Федерер и Мъри по престижен показател

  • 13 март 2026 | 13:30
  • 334
  • 0
Зверев се изравни с Надал, Джокович, Федерер и Мъри по престижен показател

Германският тенисист Александър Зверев заяви, че в него вече има „специално чувство“, след като се класира на полуфиналите на турнира по тенис от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс и така „да се присъедини към елитна група, състояща се от бившите световни номер 1 Новак Джокович, Рафа Надал, Роджър Федерер и Анди Мъри“.

Германецът победи в четвъртък Артур Фис с 6:2, 6:3 и стана едва деветият състезател, който има полуфинали на всичките девет Мастърс 1000 турнири. Въпросното ниво в тениса се приема, че е една стъпка под турнирите от „Големия шлем“.

„Много е специално да си един от петимата играчи в историята, които някога са го правили. Това е нещо, с което много се гордея. Страхотно е да имаш това постижение в кариерата си“, каза Зверев пред репортери. А за да се пребори за осмата си титла в турнир от сериите „Мастърс“, най-напред ще трябва да се справи с номер 2 в света Яник Синер (Италия). Но задачата няма да е никак лесна, защото Зверев не е печелил срещу него от 2023-а година.

„Мисля, че имахме доста оспорвани мачове. Дори последните няколко бяха оспорвани, с изключение на този в Париж, където бях контузен“, каза Зверев за загубата си от Синер на миналогодишния Мастърс в Париж. „Но да играеш срещу него винаги е предизвикателство, защото е едон от двамата най-добри в момента. Той и Карлос Алкарас спечелиха всички турнири от Големия шлем и другите важни турнири. Предизвикателство е, което очаквам с нетърпение", завърши Зверев.

Следвай ни:

Още от Тенис

Геният на Алкарас се оказа прекалено висока топка за Нори

Геният на Алкарас се оказа прекалено висока топка за Нори

  • 13 март 2026 | 06:43
  • 4817
  • 2
Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

Рибакина стана последната полуфиналистка и разплака домакинската публика

  • 13 март 2026 | 03:33
  • 3849
  • 5
Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

Свитолина шокира Швьонтек и я изхвърли от Индиън Уелс

  • 13 март 2026 | 02:55
  • 2782
  • 5
Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

Синер не срещна проблеми срещу Тиен и си гарантира полуфинал в САЩ

  • 13 март 2026 | 00:52
  • 1687
  • 0
Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

Носкова повали австралийка и си спечели битка със Сабаленка

  • 13 март 2026 | 00:43
  • 670
  • 0
Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

Мбоко изпоти Сабаленка, но беларускинята стигна полуфиналите

  • 12 март 2026 | 22:59
  • 4460
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес говори преди мача с Берое

Хулио Веласкес говори преди мача с Берое

  • 13 март 2026 | 14:40
  • 81
  • 0
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 1255
  • 0
Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 9396
  • 49
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 24910
  • 72
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 10057
  • 0
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 12263
  • 9