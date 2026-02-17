Синер и Медведев с убедителни победи на старта в Доха

Популярни
  • 17 фев 2026 | 09:20
  • 300
  • 0
Четирикратният шампион в турнирите от Големия шлем Яник Синер се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТР 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Вторият поставен италианец преодоля на старта Томаш Махач (Чехия) с 6:1, 6:4 само за 71 минути игра.

Съперник на Синер в мача за достигане до четвъртфиналите ще бъде австралиецът Алексей Попирин, който отстрани представителя на домакините Мубарак Шанан Заид с 6:0, 6:2.

За втория кръг се класира и четвъртият поставен Даниил Медведев от Русия, който се наложи над китаеца Цзюнчън Шан с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 17 минути, а Медведев осъществи общо три пробива срещу опонента си.

Победи на старта в Доха записаха още шестият поставен Якуб Меншик (Чехия), преодолял Ян Чоински (Великобритания) с 6:7(6), 6:2, 6:4, французинът Артюр Фис, елиминирал Камил Майхжак (Полша) с 6:7(5), 6:3, 6:4 и Валентин Ройе (Франция), който се справи със сънародника си Пиер-Юг Ербер с 6:0, 6:3.

Водачът в схемата е лидерът в световната ранглиста Карлос Алкарас от Испания, коxто ще започне участието си в надпреварата тази вечер.

